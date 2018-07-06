Ученые: курение родителей может спровоцировать храп у детей

Китайские специалисты выяснили, что дети, ставшие жертвами пассивного курения, чаще страдают от храпа. Курение матери после рождения малыша на 87% повышает риск появления детского храпа, сообщила газета The Daily Mail.

Специалисты Уиверситета Циндао провели исследование с участием около 88 тысяч детей.

Курение женщины во время беременности увеличивает вероятность храпа у ребенка в два раза. Чуть меньше вреда приносит ребенку вредная привычка отца, выяснили ученые во главе с доктором Ке Суном.

«Полный отказ от потребления табака — лучший способ сохранить свое здоровье и здоровье детей», — считает педиатр Софи Балк.

Исследования привлекли внимание педиатров еще и потому, что детский храп зачастую предшествует ряду опасных заболеваний — апноэ, или задержке дыхания во сне, повышенному кровяному давлению и сердечным заболеваниям.

Британские специалисты выяснили, что люди, бросившие пагубную привычку, утрачивают социальную идентичность. Поскольку помимо физической зависимости, курение влияет на эмоциональное состояние, а также на поведение в социуме.