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Ученые: курение родителей может спровоцировать храп у детей
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Ученые: курение родителей может спровоцировать храп у детей 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Китайские специалисты выяснили, что дети, ставшие жертвами пассивного курения, чаще страдают от храпа. Курение матери после рождения малыша на 87% повышает риск появления детского храпа, сообщила газета The Daily Mail.
Специалисты Уиверситета Циндао провели исследование с участием около 88 тысяч детей.
Курение женщины во время беременности увеличивает вероятность храпа у ребенка в два раза. Чуть меньше вреда приносит ребенку вредная привычка отца, выяснили ученые во главе с доктором Ке Суном.
«Полный отказ от потребления табака — лучший способ сохранить свое здоровье и здоровье детей», — считает педиатр Софи Балк.
Исследования привлекли внимание педиатров еще и потому, что детский храп зачастую предшествует ряду опасных заболеваний — апноэ, или задержке дыхания во сне, повышенному кровяному давлению и сердечным заболеваниям.
Британские специалисты выяснили, что люди, бросившие пагубную привычку, утрачивают социальную идентичность. Поскольку помимо физической зависимости, курение влияет на эмоциональное состояние, а также на поведение в социуме.
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