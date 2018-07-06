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Систему сертификации услуг нянь разработают в РФ в III квартале 2018 года
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Систему сертификации услуг нянь разработают в РФ в III квартале 2018 года 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Система сертификации услуг нянь будет разработана в России к III кварталу текущего года.
Об этом говорится в опубликованном в пятницу плане основных мероприятий на 2018-2020 годы в рамках Десятилетия детства.
В частности, Минпросвещению, Минтруду, Минэкономразвития и Минфину поручена разработка механизма сертификации услуг работников по присмотру и уходу за детьми, а также утверждение профессионального стандарта «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)».
Ранее создать в России институт сертифицированных государственных нянь предложила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. С этой инициативой Кузнецова выступила 2 июня, отметив, что в России более 5 млн матерей воспитывают детей в одиночку.
Предполагается, что государственные няни, пройдя специальное обучение, регистрацию и получив сертификат, будут предоставлять на дому (у себя или у ребенка) в соответствии со стандартом услуги по присмотру и уходу за малышами в возрасте до трех лет. Кузнецова считает, что этот проект позволит создать новые рабочие места, особенно «в дальних районах, где точно никогда не построят детский сад, потому что это нерентабельно».
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