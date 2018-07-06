Систему сертификации услуг нянь разработают в РФ в III квартале 2018 года

МОСКВА, 6 июля. / ТАСС /. Система сертификации услуг нянь будет разработана в России к III кварталу текущего года.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу плане основных мероприятий на 2018-2020 годы в рамках Десятилетия детства.

Минэкономразвития и В частности, Минпросвещению, Минтруду Минфину поручена разработка механизма сертификации услуг работников по присмотру и уходу за детьми, а также утверждение профессионального стандарта «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)».

Ранее создать в России институт сертифицированных государственных нянь предложила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова . С этой инициативой Кузнецова выступила 2 июня, отметив, что в России более 5 млн матерей воспитывают детей в одиночку.

Предполагается, что государственные няни, пройдя специальное обучение, регистрацию и получив сертификат, будут предоставлять на дому (у себя или у ребенка) в соответствии со стандартом услуги по присмотру и уходу за малышами в возрасте до трех лет. Кузнецова считает, что этот проект позволит создать новые рабочие места, особенно «в дальних районах, где точно никогда не построят детский сад, потому что это нерентабельно».