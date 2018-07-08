По факту гибели малыша, выпавшего из окна в Перми, возбудили уголовное дело

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели двухлетнего мальчика, выпавшего из окна в Перми 6 июля.

Как установили следователи, в день трагедии маленького ребёнка оставили дома с 11-летней сестрой, родителей в квартире не было. Мальчик залез на стол около открытого окна, а после шагнул на подоконник, с которого выпал с восьмого этажа. Ребёнка доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Как сообщает СКР по Пермскому краю, семья мальчика не состояла на учёте в ОДН.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Сейчас сотрудники СКР продолжают устанавливать все обстоятельства гибели мальчика. Проводится судебно-медицинская экспертиза.