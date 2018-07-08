Ещё
По факту гибели малыша, выпавшего из окна в Перми, возбудили уголовное дело
Далее:
Читайте также:
Ещё

По факту гибели малыша, выпавшего из окна в Перми, возбудили уголовное дело 

АиФ Пермь 55 минут назад
Фото: АиФ Пермь
СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели двухлетнего мальчика, выпавшего из окна в Перми 6 июля.
Как установили следователи, в день трагедии маленького ребёнка оставили дома с 11-летней сестрой, родителей в квартире не было. Мальчик залез на стол около открытого окна, а после шагнул на подоконник, с которого выпал с восьмого этажа. Ребёнка доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Как сообщает СКР по Пермскому краю, семья мальчика не состояла на учёте в ОДН.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Сейчас сотрудники СКР продолжают устанавливать все обстоятельства гибели мальчика. Проводится судебно-медицинская экспертиза.
АиФ Пермь: последние новости
В Перми в пруду утонула девочка В Прикамье малыш упал с 8 этажа и остался жив Пермяки могут помочь собрать в школу детей из малообеспеченных семей
Женский форум  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как маскируют беременность звезд на съемках1
Придавило сосной: звезды, умершие по нелепой причине20
Наболело: «После школы меня украли замуж»58
10 самых богатых детей с YouTube1
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать29
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение