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В Перми трёхлетний малыш погиб, упав с восьмого этажа дома
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В Перми трёхлетний малыш погиб, упав с восьмого этажа дома 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Трагедия произошла днём 6 июля в Кировском районе ПЕрми. Как стало известно «АиФ-Прикамье», ребёнка доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Спасти малыша не удалось.
Напомним, с весны в Пермском крае несколько детей выпали из окон. 2 июля несчастный случай произошёл в Краснокамске. Двухлетний малыш выпал из окна восьмого этажа. После падения с огромной высоты, малыш остался жив и даже не получил серьёзных травм. 4 июля в Кунгуре из окна выпала двухлетняя девочка. К счастью, она осталась жива. В июне четырёхлетняя девочка упала из окна второго этажа дома в Куеде, пятилетний мальчик из Перми выпал из окна пятого этажа.
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