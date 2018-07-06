В Перми трёхлетний малыш погиб, упав с восьмого этажа дома

Трагедия произошла днём 6 июля в Кировском районе ПЕрми. Как стало известно «АиФ-Прикамье», ребёнка доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Спасти малыша не удалось.

Напомним, с весны в Пермском крае несколько детей выпали из окон. 2 июля несчастный случай произошёл в Краснокамске. Двухлетний малыш выпал из окна восьмого этажа. После падения с огромной высоты, малыш остался жив и даже не получил серьёзных травм. 4 июля в Кунгуре из окна выпала двухлетняя девочка. К счастью, она осталась жива. В июне четырёхлетняя девочка упала из окна второго этажа дома в Куеде, пятилетний мальчик из Перми выпал из окна пятого этажа.