«Ей что, плевать?!»: в сети спорят, правильно ли поступила блогерша, оставив новорожденного сына

В интернете снова кто-то неправ — так решили сотни подписчиков блогерши Констанс Холл, которая опубликовала фотографию, сделанную в роддоме. В главных ролях — она, ее муж Дэним Кук и их новорожденный сын Раджа. На фото Констанс пьет газировку и серфит мессенджеры в телефоне, в то время как Дэним возится с малышом, спокойно лежащим в ногах матери. «Да как так можно», «Что за равнодушная мать», «Ей что, плевать на сына» — обрушились на блогершу гневные отзывы «яжматерей» со всего мира.

К скандальному снимку Констанс сделала подпись: «Возможно, это моя самая любимая фотография с рождения Раджи…» Подписчики, однако, не разделили эмоций матери и даже осудили ее за равнодушие: «Пожалуйста, скажите мне, что у нее в банке „Джек Дэниелс“».

Впрочем, вторая половина подписчиц стала защищать блогершу и выкладывать в комментариях фотографии после собственных родов. На этих снимках кто-то из новоиспеченных мамочек ест картошку фри, кто-то играет в игры на планшете, а кто-то смотрит телевизор. «Отстаньте от нее», «После рождения дочери я тоже сидела в телефоне, фотографировала свою дочку, слушала музыку. Это только мое дело».

При этом никто почему-то не обратил внимания (или не захотел листать ленту Констанс ниже) на другой кадр из той же серии. В свое время этот кадр, который был опубликован в июне, когда Холл и Кук только стали родителями Раджи, вызвал бурю умилительных комментариев. Смотрите сами — на фото счастливые папа и мама держат Раджу на руках.

Через сутки после скандала Костанс написала на своей странице еще один пост.

«Если ребенок подвергается насилию — эмоциональному, физическому, если им пренебрегают, он голодает или нуждается в медицинской помощи, то ВСЕ должны вмешаться. Позвоните в отдел защиты детей, но не стоните в фейсбуке! Когда детям действительно нужен наш голос, тогда мы должны его подавать. И второе. Ваши дети — это ваша проблема. Как вы их поднимаете, какая вы мать и что вы смотрите на своем телефоне — это ваше личное дело».

При этом на странице Констанс можно найти немало подтверждений тому, что маленький Раджа растет в любви и заботе — фото и видео с малышом его мама публикует довольно часто. Нередко на снимках появляется старший ребенок Констанс и муж блогерши.

Но давайте вернемся к «тому самому» снимку — как лично вы считаете (оставьте нам комментарий в соцсетях): Констанс — равнодушная мать или женщина, заслужившая пару минут наедине с газировкой и интернетом?