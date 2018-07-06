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«Ей что, плевать?!»: в сети спорят, правильно ли поступила блогерша, оставив новорожденного сына
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«Ей что, плевать?!»: в сети спорят, правильно ли поступила блогерша, оставив новорожденного сына 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
В интернете снова кто-то неправ — так решили сотни подписчиков блогерши Констанс Холл, которая опубликовала фотографию, сделанную в роддоме. В главных ролях — она, ее муж Дэним Кук и их новорожденный сын Раджа. На фото Констанс пьет газировку и серфит мессенджеры в телефоне, в то время как Дэним возится с малышом, спокойно лежащим в ногах матери. «Да как так можно», «Что за равнодушная мать», «Ей что, плевать на сына» — обрушились на блогершу гневные отзывы «яжматерей» со всего мира.
К скандальному снимку Констанс сделала подпись: «Возможно, это моя самая любимая фотография с рождения Раджи…» Подписчики, однако, не разделили эмоций матери и даже осудили ее за равнодушие: «Пожалуйста, скажите мне, что у нее в банке „Джек Дэниелс“».
Впрочем, вторая половина подписчиц стала защищать блогершу и выкладывать в комментариях фотографии после собственных родов. На этих снимках кто-то из новоиспеченных мамочек ест картошку фри, кто-то играет в игры на планшете, а кто-то смотрит телевизор. «Отстаньте от нее», «После рождения дочери я тоже сидела в телефоне, фотографировала свою дочку, слушала музыку. Это только мое дело».
При этом никто почему-то не обратил внимания (или не захотел листать ленту Констанс ниже) на другой кадр из той же серии. В свое время этот кадр, который был опубликован в июне, когда Холл и Кук только стали родителями Раджи, вызвал бурю умилительных комментариев. Смотрите сами — на фото счастливые папа и мама держат Раджу на руках.
Через сутки после скандала Костанс написала на своей странице еще один пост.
«Если ребенок подвергается насилию — эмоциональному, физическому, если им пренебрегают, он голодает или нуждается в медицинской помощи, то ВСЕ должны вмешаться. Позвоните в отдел защиты детей, но не стоните в фейсбуке! Когда детям действительно нужен наш голос, тогда мы должны его подавать. И второе. Ваши дети — это ваша проблема. Как вы их поднимаете, какая вы мать и что вы смотрите на своем телефоне — это ваше личное дело».
При этом на странице Констанс можно найти немало подтверждений тому, что маленький Раджа растет в любви и заботе — фото и видео с малышом его мама публикует довольно часто. Нередко на снимках появляется старший ребенок Констанс и муж блогерши.
Но давайте вернемся к «тому самому» снимку — как лично вы считаете (оставьте нам комментарий в соцсетях): Констанс — равнодушная мать или женщина, заслужившая пару минут наедине с газировкой и интернетом?
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