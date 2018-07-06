История Ромео и Джульетты: как в Башкирии искали пропавшую 11-летнюю Сашу

Спустя двое суток в Иглино нашлись объявленные в розыск 3 июля 11-летняя школьница и её 15-летний кавалер. На поиски детей были брошены силы полиции, следственного комитета республики и волонтёров. Как так вышло, что школьники сбежали, никого не предупредив, и как родителям распознать «тревожные звоночки», выяснил корреспондент Ufa1.

С девочкой весь день работали следователи

«Держались за ручку и целовались»

Первые ориентировки о поиске 11-летней Саши появились в соцсетях рано утром 4 июля. К 10 часам утра следственный комитет республики сообщил о том, что в Иглинском районе пропала несовершеннолетняя.

— С целью проведения более эффективных следственных мероприятий, направленных на установление местонахождения ребенка, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, заведомо несовершеннолетнего», — сообщили в пресс-службе ведомства. Позже, правда, наименование статьи из сообщения пропало.

Спустя пару часов выяснилось, что в шесть часов вечера 3 июля она ушла на прогулку в компании своего 15-летнего друга Кирилла. Со слов соседей, у школьников давно завязались романтические отношения.

В течение двух дней, что шли поиски, подростков видели то в одном конце села, то в другом, а то и вовсе у реки. Кто-то из друзей парочки рассказал полицейским, что ребята и вовсе прогуливались держа друг друга за руки и даже целовались. В результате полицейским и следователям сначала удалось выловить 15-летнего мальчика, а уже он рассказал, где прячется его подружка.

— Несовершеннолетняя была обнаружена в одном из домов села Иглино у приятеля своего кавалера, — сообщили в следственном комитете РБ.

Домашняя девочка впервые решилась на отчаянный шаг Виноваты родители?

— Семья у Саши многодетная, но благополучная. Больше всего жалко в этой ситуации бабушку, уж очень она переживала, — поделилась с корреспондентом Ufa1 соседка Ольга. — Раньше Саша никогда без спросу из дома не уходила. Но кто знает, говорят, в тихом омуте черти водятся!

А вот для старшего кавалера девочки, как рассказали односельчане, убегать не впервой.

— Это не первый раз, когда Кирилл уходит из дома. В прошлом году пропадал на две недели. Просто девочка повелась. Побегает и домой придет, — рассказали после исчезновения парочки в их школе.

В следственных органах к побегу пятиклассницы отнеслись со всей серьёзностью. Весь день в пятницу, 6 июля, продолжались допросы «потеряшек». В правоохранительных органах пока молчат о результатах проверки.

Кирилл частенько уходил из дома и пропадал

Мнение психолога

По словам психолога Натальи Абысовой, одиннадцать лет — это латентный период, как правило, сексуальность ещё дремлет. Но в последние годы специалисты отмечают более раннее развитие у детей, акселерацию.

Вместе с тем, в этом возрасте дети пока ещё прислушиваются к родителям, а вот с 12 до 15 лет оказать влияние на подростка гораздо сложнее — тут он уже охотнее прислушивается к советам сверстников.

— В первую очередь, необходимо детей контролировать: наблюдаем, создаем среду, доверительные отношения. Во-вторых, побольше приглашать домой подружек и даже мальчиков. Создавать такие условия, чтобы ребёнок не хотел уйти. Потому что после 12 лет, когда устанавливается характер, на первый план выходят сверстники, появляется желание отгородиться и ощущение взрослости, — говорит специалист.

Со слов психолога, заметив, что ребёнок влюблён, бить тревогу не стоит.

— Нужно рассказать ему о своем опыте первой влюбленности, о том, что это интересно и здорово, но, как правило, эти чувства быстро проходят. Не настойчиво, а опосредованно. Тогда ребёнок не только не уйдет, но и будет в будущем обращаться к вам за советом. Если ребёнок тянется к ребятам постарше, тем более важно узнать, что это за компания. Из какой семьи мальчик, которому девочка симпатизирует. Нужно ни в коем случае не опекать, а создавать благоприятную среду.

После того, как девочку нашли, ее доставили к следователям на разговор