Как детей доводят до самоубийства

Студент-медик из Великобритании 22-летний Эдвард Сениор свел счеты с жизнью. Тело молодого человека родители обнаружили на лесополосе рядом с домом, а в его комнате предсмертную записку. В послании студента было сказано, что он «обеспокоен, изолирован и хочет умереть».

Оказалось, что до суицида мальчика довели собственные друзья. Они сыграли с ним злую шутку. Эдвард рассказал о коротком романе с одногруппницей. Молодые люди зачем-то нашли и опубликовали в соцсетях личную переписку Эдварда с девушкой. Откровения влюбленных дошли руководства университета. Отличника и активиста отстранили от лекций и общественной работы.

Хрупкая юношеская психика не выдержала такого испытания. Следователи по делу Эдварда Сениора сообщили о том, что произошедшее произвело «глубокое воздействие» на студента, он был уверен — его будущее как врача поставлено под угрозу. Юноша отчаялся.

— Самая большая ошибка Теда (так его называли близкие —— News.ru) — он слишком много говорил об этом. Он не мог выйти из данной ситуации, — приводит слова матери погибшего британское издание Mirror.

Молодые люди нередко заканчивают расстаются с жизнью из-за проблем с учебой. Причём накладывают на себя руки, как правило отличники. Только двоечники живут и радуются. Поводом для суицида может послужить четвёрка по математике или легкий укор учителя. Юноши решаются на суицид чаще девушек.

facebook.com/ted.senior

Эдвард Сениор

В конце апреля в Подмосковье погиб 17-летний Денис Л. В предсмертной записке юноша написал, что оправляется на тот свет потому, что «государству не нужны одарённые люди, а таких, как он, „душат проверками“. Денис был одарённым ребенком. Не раз побеждал в олимпиадах по химии и учился на „отлично“. По некоторым данным, молодой человек постоянно ставил химические опыты дома. И соседи жаловались, что Денис „что-то взрывает под окнами“. Также, по версии мамы мальчика, он очень переживал из-за предстоящего ЕГЭ по математикё, которую понимал гораздо хуже химии.

В самом конце 2017 года молодой человек из Тукаевского района республики Татарстан устроил родителям новогодний „сюрприз“. Он покончил жизнь самоубийством накануне праздника. Решился на этот шаг после того, как пришли результаты пробного ЕГЭ. Они оказались плохими, и ученика вместе с родителями вызвали в школу на беседу. Парень очень переживал из-за результатов, так как готовился поступить в вуз на IT-специальности.

— Видимо, планка оказалась высока. Ребёнку стало стыдно, что он не оправдал надежд. Это был во всех смыслах положительный мальчик, добрый, веселый, трудяга помогал родителям по хозяйству, в огороде работал, не рафинированный мальчик, который решил какой-то фокус выкинуть, — рассказали знакомые семьи.

Три года назад 16-летний житель Подмосковной Балашихи также решил расстаться с жизнью. Причина удивила даже его близких друзей. Парень сдавал ЕГЭ по математике и готовился поступать в вуз. Для этого ему нужно было набрать 27 баллов по математике. Столько он и набрал и в вуз поступил. Несмотря на это молодой человек всё же решился на отчаянный шаг. Близкие предположили — парень просто не смог справится с нервным напряжением.

Детский психолог, автор курсов и книг для родителей и детей Ирина Терентьева считает, что описанные случаи весьма показательны. Мальчики-отличники чаще других прощаются с жизнью. От способных к учебе окружающие обычно требуют в три раза больше. Если девочка может реализоваться в семье и карьере, то мальчик — только в карьере.

— Не обязательно родители прямым текстом говорят об этом сыну. Бывает, не давят открыто. Просто ребёнок видит, как они радуются успехам, очень боится их разочаровать, — сказала эксперт.

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Детский психолог Ирина Терентьева

Но не все отличники накладывают на себя руки, послушав укоры родителей или насмешки одноклассников. Всё зависит от индивидуальных особенностей личности человека. Семейный психолог высшей категории, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги России Ольга Дубук уверена, что реакция на жизненные неурядицы зависит от особенностей нервной системы человека.

— Люди, склонные к суициду, психически лабильны (неустойчивы), у них зачастую размыта идентичность, они не могут чётко ответить на вопросы: кто я? чего хочу? Зачастую они зависимы от оценки окружающих, что влияет на формирование личности как инфантильной, неспособной отвечать за свои решения и поступки. Соответственно, теряется критичность мышления и способность реагировать адекватно ситуации, — говорит психолог.

Когда их ребенок решает проститься с жизнью, родителям хочется найти и наказать виноватых. Часто ими оказываются они сами — давили на ребенка и не учли особенности его психики.

Адвокат по уголовным делам Нарек Костанян утверждает: обвинительных приговоров по статье №110 „Доведение до самоубийства“ УК РФ из общего числа приговоров ничтожное количество — не более 2-3%.

— Это такая мертвая статья. Судебной практики очень мало. Чтобы доказать, требуется совокупность улик, только одна предсмертная записка — это мало. Надо собрать полный комплекс доказательств, это бывает сложно, — рассказал он News.ru.

Эксперт пояснил, в его судебной практике бывали случаи, когда родителей осуждали за доведение до самоубийства детей. Но это было связано не с учебой и ЕГЭ, а несчастной любовью. Например, бывший возлюбленный унижает девушку, выкладывает её откровенные фотографии, любовные переписки в соцсети. А родители присоединяются к этим унижениям, сами не понимая, что таким их ребёнка доводят до трагедии.