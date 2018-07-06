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Мужчина из Тбилиси купил бассейн для соседских детей
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Мужчина из Тбилиси купил бассейн для соседских детей 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Дмитрий Татишвили — житель Тбилиси — сделал неожиданный подарок соседским детям: он купил бассейн, собрал его во дворе жилого дома и наполнил водой. Все это он сделал безвозмездно, чтобы порадовать малышей, живущих на одной с ним улице.
Об этом добрососедском поступке написали местные издания: мужчина утверждает, что сделал это из самых теплых чувств и с целью сделать детей счастливыми. Он хотел, чтобы в жаркие дни у детей была возможность плескаться в прохладной воде.
У мужчины четверо своих детей, но пользоваться бассейном смогут все желающие малыши. Татишвили установил сооружение ночью, чтобы утром дети обрадовались неожиданному развлечению. Так и случилось! Дети были счастливы, а мужчина утверждает, что именно на такую реакцию он и рассчитывал.
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