Мужчина из Тбилиси купил бассейн для соседских детей

Дмитрий Татишвили — житель Тбилиси — сделал неожиданный подарок соседским детям: он купил бассейн, собрал его во дворе жилого дома и наполнил водой. Все это он сделал безвозмездно, чтобы порадовать малышей, живущих на одной с ним улице.

Об этом добрососедском поступке написали местные издания: мужчина утверждает, что сделал это из самых теплых чувств и с целью сделать детей счастливыми. Он хотел, чтобы в жаркие дни у детей была возможность плескаться в прохладной воде.

У мужчины четверо своих детей, но пользоваться бассейном смогут все желающие малыши. Татишвили установил сооружение ночью, чтобы утром дети обрадовались неожиданному развлечению. Так и случилось! Дети были счастливы, а мужчина утверждает, что именно на такую реакцию он и рассчитывал.

И ЕЩЕ НЕМНОГО ИНТЕРЕСНОГО

Куда пойти с детьми в Москве в выходные 7-8 июля

Как читать важные книги с детьми так, чтобы они на самом деле их поняли

Ребенок попал в больницу: какие права есть у родителей?