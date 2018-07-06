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Благодаря ЧМ в Калининграде выросла популярность детских футбольных школ
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Благодаря ЧМ в Калининграде выросла популярность детских футбольных школ 

Клопс.Ru 50 минут назад
Фото: Клопс.Ru
После прошедших в Калининграде игр чемпионата мира всё больше детей стремится попасть в футбольные секции. Интерес проявляют не только мальчики, но и девочки, рассказали «Клопс» представители в спортивных школах города.
В ФК «Балтика» и спортивной школе олимпийского резерва №5 занятия проводятся бесплатно. По словам пресс-атташе клуба Сергея Кандалова, в последние недели наблюдается существенный рост звонков от родителей потенциальных учеников.
"Набор у нас только в сентябре. В дни ЧМ каждый день звонят родители и спрашивают, как записаться. Нужно понимать: чтобы попасть к нам в команду, нужно пройти отбор", — отметил Кандалов.
Частные школы, где за занятия нужно платить, также ощутили наплыв желающих.
"Наверное, все видят успехи нашей сборной и хотят, чтобы дети занимались именно футболом. Если обычно в месяц записываются по пять-шесть человек, то сейчас уже 20", — рассказал «Клопс» главный тренер футбольной школы «Открытие» Юрий Хусяинов.
В спортивной школе «Мёрфи» сообщили, что за время ЧМ к ним привели в два раза больше девочек, чем было в команде раньше. Среди мальчиков также значительный прирост.
При подготовке к ЧМ-2018 в Калининграде реконструировали три арены, где теперь смогут заниматься дети: «Пионер», «Локомотив» и «Сельма». Кроме того, благодаря появлению нового стадиона на Острове освободилась арена «Балтика».
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