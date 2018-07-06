Благодаря ЧМ в Калининграде выросла популярность детских футбольных школ

После прошедших в Калининграде игр чемпионата мира всё больше детей стремится попасть в футбольные секции. Интерес проявляют не только мальчики, но и девочки, рассказали «Клопс» представители в спортивных школах города.

В ФК «Балтика» и спортивной школе олимпийского резерва №5 занятия проводятся бесплатно. По словам пресс-атташе клуба Сергея Кандалова, в последние недели наблюдается существенный рост звонков от родителей потенциальных учеников.

"Набор у нас только в сентябре. В дни ЧМ каждый день звонят родители и спрашивают, как записаться. Нужно понимать: чтобы попасть к нам в команду, нужно пройти отбор", — отметил Кандалов.

Частные школы, где за занятия нужно платить, также ощутили наплыв желающих.

"Наверное, все видят успехи нашей сборной и хотят, чтобы дети занимались именно футболом. Если обычно в месяц записываются по пять-шесть человек, то сейчас уже 20", — рассказал «Клопс» главный тренер футбольной школы «Открытие» Юрий Хусяинов

В спортивной школе «Мёрфи» сообщили, что за время ЧМ к ним привели в два раза больше девочек, чем было в команде раньше. Среди мальчиков также значительный прирост.

При подготовке к ЧМ-2018 в Калининграде реконструировали три арены, где теперь смогут заниматься дети: «Пионер», «Локомотив» и «Сельма». Кроме того, благодаря появлению нового стадиона на Острове освободилась арена «Балтика».