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Кейт Миддлтон и принц Уильям крестили младшего сына
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Кейт Миддлтон и принц Уильям крестили младшего сына 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Церемония прошла в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне.
В конце апреля нынешнего года Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз: на свет появился их младший сын Луи. А сегодня состоялась торжественная церемония крещения крохи.
Мероприятие прошло, как и было анонсировано ранее, в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне. Принц Луи был крещен Его Высокопреосвященством архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби.
Крестными родителями малыша стали близкие друзья и родственники Королевской семьи. Всего шесть человек. Друг принца Уильяма Николас ван Катсем, Леди Лаура Мид — супруга давнего друга принца Уильяма и крестного принцессы Шарлотты. Кроме того, крестной мамой стала кузина герцогини Кэмбриджской Люси Миддлтон. К ней присоединились давний школьный друг герцога Кэмбриджского Гарри Обри-Флетчер и общий друг принцев Уильяма и Гарри Гай Пелли. А также крестной Луи стала давняя подруга Кейт по колледжу — Ханна Картер.
Как уточнила пресс-служба дворца, для церемонии крещения принца Луи нарядили в точную копию особого крестильного одеяния, созданного в 1841 году для старшей дочери королевы Виктории. Платье впоследствии носили прабабушка принца Луи королева Елизавета II, дед малыша принц Уэльский, а также отец мальчика герцог Кембриджский во время церемоний собственных крещений.
Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)
9 Июл 2018 в 9:06 PDT  Кстати, Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп на крещение не приехали. Королева устала от насыщенных мероприятий на прошлой неделе, да еще заболела. А в пятницу ожидается визит президента США, который Елизавета II никак не может пропустить. При этом на церемонию приехали принц Чарльз и герцогиня Корнуолская Камилла.
К слову, ради церемонии крещения наследника герцогиня Кембриджская прервала свой отпуск по уходу за малышом — и вышла в свет (напомним, ранее сообщалось, что до октября Кейт Миддлтон откажется от посещения светских мероприятий).
Отметим, помимо маленького сына Луи, принц Уильям и его супруга воспитывают двоих детей. Старший малыш пары — сын Джордж — родился в 2013 году, а в 2015 году на свет появилась дочь Шарлотта.
Фото: @kensingtonroyal
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