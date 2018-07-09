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Появилось видео с крестин сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон
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Появилось видео с крестин сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Принц Луи — третий сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон — крещен в понедельник, 9 июля, в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Видео с крестин обнародовал вечером официальный аккаунт Кенсингтонского дворца в Twitter.
Провел церемонию архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Он использовал крещеную воду, привезенную из реки Иордан.
Любопытно, что Королева Елизавета II на крестинах не побывала. Она готовится к празднованию столетия королевских военно-воздушных сил, которое пройдет 10 июля, и к визиту президента США Дональда Трампа, намеченному на 13 июля. Впрочем, остальные родственники смогли собраться. Это, в частности, дедушка маленького Луи принц Чарльз с супругой Камиллой, старшие брат Георг и сестра Шарлотта, дядя принц Гарри с женой Меган Маркл.
Кстати, принц Гарри сделал своему племяннику дорогой подарок — раритетное, первое издание «Винни Пуха» с иллюстрациями Эрнеста Шепарда 1926 года за 8 000 фунтов стерлингов.
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