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В Мостовском районе из-за удушения цепочкой погибла девочка 4 лет
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В Мостовском районе из-за удушения цепочкой погибла девочка 4 лет 

АиФ — Юг 44 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
Трагедия произошла 5 июля в частном доме станицы Ярословской.
По предварительным данным, девочка 4 лет находилась одна в комнате. Мать зашла посмотреть, чем ребенок занимается, и обнаружила ее в выдвижном ящике с игрушками в шкафу. Девочка залезла туда головой вперед. Когда малышку достали, она уже была без сознания. На ее шее была цепочка. Ребенку стали оказывать первую медицинскую помощь и отправили в больницу, но она в себя так и не пришла.
В СК по факту трагедии начали доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет точно установить причину смерти ребенка, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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