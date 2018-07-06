В Мостовском районе из-за удушения цепочкой погибла девочка 4 лет

Трагедия произошла 5 июля в частном доме станицы Ярословской.

По предварительным данным, девочка 4 лет находилась одна в комнате. Мать зашла посмотреть, чем ребенок занимается, и обнаружила ее в выдвижном ящике с игрушками в шкафу. Девочка залезла туда головой вперед. Когда малышку достали, она уже была без сознания. На ее шее была цепочка. Ребенку стали оказывать первую медицинскую помощь и отправили в больницу, но она в себя так и не пришла.

В СК по факту трагедии начали доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет точно установить причину смерти ребенка, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.