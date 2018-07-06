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Девочку, которую травили в школе, на выпускной проводили байкеры
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Девочку, которую травили в школе, на выпускной проводили байкеры 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Издание Daily Mail рассказало о шестнадцатилетней девушке по имени Хлоя Робсон, которую травили в школе с самого детства. К окончанию учебы она была подавлена и запугана настолько, что боялась идти на собственный выпускной.
Девушка обратилась за поддержкой к своему дяде, основателю движения «Байкеры против хулиганов». Все участники движения так или иначе сталкивались с буллингом в своей жизни, именно поэтому они объединились, чтобы помогать тем, кто нуждается в помощи. В этот раз в помощи нуждалась Хлоя. Именно к ней на выпускной и отправились 120 человек на рычащих мотоциклах. Они сопроводили девушку до входа, приковав внимание присутствующих детей и родителей к ее появлению на вечеринке.
После праздника девушка поделилась впечатлениями в социальных сетях и сказала, что чувствовала громадную поддержку, хотя была невероятно удивлена количеством сопровождающих: «Их было так много, — воскликнула она. — Я была шокирована, когда услышала рев моторов, но в школе все были в восторге и говорили мне: „Ого! Вот это появление!“.
Хлоя вспоминает, что ее травили с детства за то, как она выглядит и разговаривает. И это худшее время в ее жизни. Никто и никогда, по мнению девушки, не должен подвергаться буллингу и школьной травле.
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