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Более 4 тыс. малышей родились в новом перинатальном центре Дагестана
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Более 4 тыс. малышей родились в новом перинатальном центре Дагестана 

ТАСС 6 июля 2018
МАХАЧКАЛА, 6 июля. /ТАСС/. Более 4,2 тыс. новорожденных появились на свет в Республиканском перинатальном центре Дагестана с момента его открытия летом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе медучреждения.
"На 1 июля текущего года в Республиканском перинатальном центре «Мама Патимат» появились на свет 4230 детей, в том числе 166 двойняшек", — сказал представитель пресс-службы. По его словам, четырехтысячный ребенок родился после 20 июня.
Как отметил главный врач Республиканского перинатального центра «Мама Патимат» Низам Османов, с вводом этого центра, где имеются все необходимое современное оборудование и высококлассные специалисты, в Дагестане впервые начали выхаживать детей, «появившихся на свет намного раньше срока».
"Так, в марте этого года нашим специалистам удалось спасти новорожденную девочку, которая родилась 2 января и при рождении весила всего 450 граммов", — рассказал Османов.
О центре «Мама Патимат»
Республиканский перинатальный центр «Мама Патимат» в Махачкале площадью 34 тыс. кв. метров открыли 1 июня 2017 года. Учреждение, где оказывают все виды квалифицированной медицинской помощи в области акушерства и гинекологии, рассчитано на 150 коек и ежегодно может принимать до 8 тыс. пациентов.
Итоговая стоимость центра составила 2,8 млрд рублей, почти половина из которых была направлена на закупку новейшего высокотехнологичного медоборудования, среди которого есть уникальные для страны образцы. Порядка 65% оборудования — российского производства, которое создает дочерний холдинг Ростеха "Швабе".
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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