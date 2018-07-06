«Какая красивая девочка»: Сергей Безруков похвастался снимком подросшей дочери

Народный артист России Сергей Безруков не очень любит публиковать в социальной сети фотографии детей. Но в последнее время все чаще не может удержаться от соблазна поделиться с подписчиками снимками своей двухлетней дочери Маши, в которой видит причину своего истинного счастья.

Не так давно любимец народа Сергей Безруков обрадовал поклонников новостью о грядущем пополнении в семье — его супруга Анна Матисон готовится во второй раз стать матерью. О радостном событии актер рассказал в преддверии «Кинотавра», посмеявшись, что, видимо, это его судьба выходить на красную дорожку Сочи с беременной женой. Напомним, что в 2016 году Сергей официально женился на Анне, оставив свою первую супругу Ирину после 15-летнего брака. В том же году у пары родилась дочь Мария, которая 4 июля отметила свой второй день рождения. «Нашей Машеньке сегодня два года! ПОЗДРАВЛЯЕМ! УРРРРАААААААА!», — сообщил под фотографией наследницы счастливый отец, который не так давно откровенно признался, что дочь является его главным смыслом жизни.

«Съёмки… спектакли… работа… заботы… А СЧАСТЬЕ СИДИТ РЯДОМ И РАСКРАШИВАЕТ КАРТИНКИ! И в этом смысл жизни! И в этом СЧАСТЬЕ! Чего и всем желаю, Дорогие мои, Хорррршие!», — написал ранее Безруков. Многие подписчики мужчины тут же присоединились к поздравлениям и пожелали Маше не только счастья и здоровья, но и успешной карьеры в кино. Не обошлось также без обсуждения внешности девочки — на кого из родителей она больше похожа. Мнения, конечно, традиционно разделились, но в одном публика все же была единодушна — ребенок растет очень красивым.

«Хорошенькая какая. Надо же как интересно, девочка похожа сразу на всех членов Вашей семьи Сергей» «Художница на маму похожа, ну и на папу тоже, счастья вам всей вашей семье Сережа!» «Какая красивая девочка растет! Не важно на кого похожа… Вы только посмотрите на эти ресницы!» «Вот оно счастье в синем бантике! Очаровательная малышка», — писали в сети восхищенные интернет-пользователи. Напомним, в начале лета Сергей Безруков осуществил свою давнюю мечту и создал собственную рок-группу «Крестный папа». Вот только далеко не все поклонники артиста оценили его вокальные данные, посоветовав ему сосредоточиться на актерской карьере.