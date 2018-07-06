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Филиал «Согласие» Центра «Семья» принял 15 человек по программе «Московская смена»
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Филиал «Согласие» Центра «Семья» принял 15 человек по программе «Московская смена» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В филиал «Согласие» Центра социальной помощи семьи и детям «Семья» по статистике на 6 июля на участие в программе «Московская смена» записалось 16 человек.
— Для нашего учреждения выделена квота на 15 мест. Двое сопровождающих ходят с ребятами в музеи, театры, океанариум и планетарий, — поделилась специалист по социальной работе центра Мария Бильдина.
По ее словам, один ребенок отписался от участия в проекте в связи с отъездом. Сверх квоты сотрудники центра еще готовы принять от пяти до 15 детей.
Родители смогут подать заявки по будним дням по адресу: 2-й Смоленский переулок, дом 1/4.
Мария Бильдина уточнила, что сейчас в центре на занятия по программе ходят дети из нескольких районов Центрального округа: Арбат, Тверской, Якиманка и Пресненский.
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