Филиал «Согласие» Центра «Семья» принял 15 человек по программе «Московская смена»

В филиал «Согласие» Центра социальной помощи семьи и детям «Семья» по статистике на 6 июля на участие в программе «Московская смена» записалось 16 человек.

— Для нашего учреждения выделена квота на 15 мест. Двое сопровождающих ходят с ребятами в музеи, театры, океанариум и планетарий, — поделилась специалист по социальной работе центра Мария Бильдина.

По ее словам, один ребенок отписался от участия в проекте в связи с отъездом. Сверх квоты сотрудники центра еще готовы принять от пяти до 15 детей.

Родители смогут подать заявки по будним дням по адресу: 2-й Смоленский переулок, дом 1/4.

Мария Бильдина уточнила, что сейчас в центре на занятия по программе ходят дети из нескольких районов Центрального округа: Арбат, Тверской, Якиманка и Пресненский.