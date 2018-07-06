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Спикер Заксобрания Вологодской области подарил многодетной семье стиральную машину
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Спикер Заксобрания Вологодской области подарил многодетной семье стиральную машину 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Я обратился в органы соцподдержки, думал, что сможем получить деньги, чтобы покрыть часть затрат на покупку новой. Когда нам позвонили и сказали, что подарят стиральную машину, очень обрадовался. Техника надежная, думаю, прослужит долго», — рассказал глава семейства Денис Андреев.
В семье Андреевых пятеро детей. Старшему сыну 13 лет, а младшей дочери на днях исполнилось два месяца.
«Если честно, никогда с мужем не думали, что у нас будет много детей. Но сейчас очень этому рады», — рассказала Ирина Андреева.
Луценко, в свою очередь, поздравляя семью с праздником, пожелал супругам и детям жить дружно.
Фото: пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области
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