Спикер Заксобрания Вологодской области подарил многодетной семье стиральную машину

«Я обратился в органы соцподдержки, думал, что сможем получить деньги, чтобы покрыть часть затрат на покупку новой. Когда нам позвонили и сказали, что подарят стиральную машину, очень обрадовался. Техника надежная, думаю, прослужит долго», — рассказал глава семейства Денис Андреев

В семье Андреевых пятеро детей. Старшему сыну 13 лет, а младшей дочери на днях исполнилось два месяца.

«Если честно, никогда с мужем не думали, что у нас будет много детей. Но сейчас очень этому рады», — рассказала Ирина Андреева

Луценко, в свою очередь, поздравляя семью с праздником, пожелал супругам и детям жить дружно.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области