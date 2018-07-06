Четырехлетние дети разочаровали своим интеллектом

Психологи из Великобритании провели исследование с экспериментами, в которых участвовали дети, и кое-что выяснили об интеллекте современных четырехлеток. Оказалось, что в этом возрасте дети еще не способны эффективно использовать свою эпизодическую память. Психологи из Сент-Эндрюсского университета под руководством Аманды Сид собрали для своих тестов 11 трехлетних детей, 44 четырехлетних, 61 пятилетнего, 49 детей шести и 47 детей семи лет. Маленькие испытуемые должны были решать задачи с использованием коробки-головоломки, конструкции с ячейками для монет. Сначала детям демонстрировали две такие коробки и учили, как правильно ими пользоваться, подбирая подходящие для ячеек монеты. Затем детей уводили из комнаты на десять минут, и в это время уносили одну из коробок. Вернувшимся добровольцам предлагали на выбор три монетки: одна открывала оставшуюся в комнате коробку, вторая — унесенную, а третья не имела функционального значения. Цвета монеток при этом совпадали с цветом коробок, и когда дети выбирали, их спрашивали, помнят ли они цвет унесенной коробки. Правильно открыв коробку, каждый ребенок мог получить в виде награды наклейки. Результаты эксперимента свидетельствуют, что выбирать правильную монетку в более чем 50 процентах случаев (это исключает случайность) дети начинаю только с пятилетнего возраста. В возрасте четырех лет — лишь в 32 процентах случаев. По словам ученых, их участники могли запомнить убранную из комнаты коробку, но не могли запомнить принципа, по которому подбираются монетки. Ранее МедикФорум приводил доводы специалистов о том, почему российские мужчины так мало живут.