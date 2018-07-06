Юлия Михальчик озадачила поклонников снимком с большим животом

Известная певица Юлия Михальчик заинтриговала общественность, опубликовав фото с внушительным животом. Поклонники артистки гадают, ждет ли их любимица второго ребенка или это постановочный кадр.

33-летняя Юлия Михальчик является одной из выпускниц популярного проекта «Фабрика звезд». После окончания шоу Юлия записала несколько песен, ставших хитами, в их числе «Лебедь белая», «Ты не бойся», «До свидания, Питер». Однако в какой-то момент артистка пропала с экранов и из эфиров радиостанций. На днях общественность вновь заговорила про Юлию Михальчик после публикации в ее Инстаграме снимка с животом, который выглядит, как на последних месяцах беременности. Подпись артистки к снимку тоже была неоднозначной.

«Моя первая беременность протекала хорошо! Вторая ещё лучше! Пополнение ожидается в начале августа!», — заявила Юлия, посеяв смуту в головах подписчиков. Поклонники не поняли, были это съемки клипа или Михальчик действительно беременна. В комментариях кто-то поздравляет и желает здоровья, а другие уверены, что она вовсе не ждет ребенка. «Неужели беременна? От кого?» «Пусть всё будет легко и прекрасно!» «Вроде только вчера без живота была» «Поздравляем, Юленька! Легкой беременности» «Пополнение — это новый клип! для артиста каждая новая песня, каждая новая роль как рождение малыша!»