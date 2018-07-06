Юлия Михальчик озадачила поклонников снимком с большим животом 

Известная певица Юлия Михальчик заинтриговала общественность, опубликовав фото с внушительным животом. Поклонники артистки гадают, ждет ли их любимица второго ребенка или это постановочный кадр.
33-летняя Юлия Михальчик является одной из выпускниц популярного проекта «Фабрика звезд». После окончания шоу Юлия записала несколько песен, ставших хитами, в их числе «Лебедь белая», «Ты не бойся», «До свидания, Питер». Однако в какой-то момент артистка пропала с экранов и из эфиров радиостанций. На днях общественность вновь заговорила про Юлию Михальчик после публикации в ее Инстаграме снимка с животом, который выглядит, как на последних месяцах беременности. Подпись артистки к снимку тоже была неоднозначной.
«Моя первая беременность протекала хорошо! Вторая ещё лучше! Пополнение ожидается в начале августа!», — заявила Юлия, посеяв смуту в головах подписчиков. Поклонники не поняли, были это съемки клипа или Михальчик действительно беременна. В комментариях кто-то поздравляет и желает здоровья, а другие уверены, что она вовсе не ждет ребенка. «Неужели беременна? От кого?» «Пусть всё будет легко и прекрасно!» «Вроде только вчера без живота была» «Поздравляем, Юленька! Легкой беременности» «Пополнение — это новый клип! для артиста каждая новая песня, каждая новая роль как рождение малыша!»
Стоит отметить, что о личной жизни Юлии Михальчик сейчас мало что известно. Однако не так давно она заявляла, что уже два года не занималась сексом, что дает повод думать, что фото все же является кадром из клипа, который публика увидит в августе. У Юлии Михальчик был роман со скандальным продюсером Александром Шульгиным, бывшим мужем Валерии, издевавшимся над ней и детьми долгие годы. Позже она вышла замуж за бизнесмена Владимира Гоева и в 2013 году родила от него сына Александра. Спустя три года после появления ребенка этот брак распался.