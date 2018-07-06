Оксана Федорова выбрала «маму года» в шоу-бизнесе: репортаж

Оксана Федорова вручила знаменитостям очередные награды. На сей раз теледива выбрала «Маму года». На премию звездные мамы шли дружными рядами. Получив награды, знаменитости рассказывали о самом сокровенном. О том, как удалось Чеховой после развода наладить отношения с бывшим, из-за чего Анжелика Агурбаш покидает страну и чем увлеклась беременная Анна Хилькевич — в нашем репортаже.

Сына Агурбаш потянуло в Японию

Сама Оксана радовалась: совсем скоро она уезжает на отдых в Сочи. Телеведущая уже давно предпочитает иностранным курортам родное побережье. Не изменит своей давней традиции и в этом году. Планируется, что в столице Олимпиады Федорова пробудет целый месяц.

— Дети будут отдыхать в Сочи два месяца, а я — только один, — говорит Оксана. — Больше не могу себе позволить — дела. Конечно, меня отдыхающие узнают. В основном это происходит в знаменитом парке «Ривьера» — это наше любимое место в Сочи.

Дети ежедневно радуют Федорову своими успехами. Недавно младшая дочь теледивы Лиза, которой еще нет и пяти лет, научилась плавать.

— Мы учили ее держаться на воде достаточно длительное время, — рассказывает Оксана. — Ей было сложновато: не могла унять страх перед водой. Сейчас с этим справилась: она уже даже ныряет. А мой старший сын Федя плавает хорошо!

Анжелика Агурбаш пришла вместе со старшей дочерью Дарьей и младшим сыном Анастасом. Недавно Дарья открыла собственную музыкальную школу и теперь учит всех желающих вокалу. Звездная мама в стороне не осталась.

— Теперь Даша регулярно занимается со мной вокалом, — рассказывает звезда. — Так что мне никуда ходить не надо — есть свой личный педагог. Вскоре мы с детьми поедем на неделю к моему среднему сыну, который заканчивает обучение в университете в Милане. Он будет финансистом-экономистом, сейчас сдает экзамены. А младший сын — Анастас — учит японский язык и собирается в Японию.

Об отце мальчика — колбасном короле Николае Агурбаше — Анжелика старается не вспоминать. После их громкого развода шесть лет назад они не контактируют. Впрочем, как нам стало известно, и общий сын Анастас тоже общается с отцом крайне редко.

Анастасия Стоцкая в этот вечер взяла главную награду — ее признали «Мамой года». Звезда, которая только недавно родила дочь Веру, кажется, уже полностью пришла в форму. На премии она выглядела роскошно.

— Я не представляю, как мамочки могут обходиться без няни, — сетовала звезда. — Конечно, мне помогают. Я — строгая мама. Если ребенок плохо себя ведет, могу наказать. При всем этом сын знает, что из меня можно веревки вить. Он уже научился мной манипулировать. В этом плане моя мама ведет себя с ним строже. Она четко держит свою позицию. А я могу и уступить.

Анна Хилькевич, несмотря на свое интересное положение, пропустить церемонию не смогла. Увидев ее, присутствующие не скрывали удивления. Звезда появилась на высоченных каблуках. «Совсем себя не бережет! — сетовали зрители. — Ведь может и упасть!» Но Анна не видит в этом ничего криминального.

— Я всех агитирую рожать и беременеть, — призывала девушка. — Статус мамы — это хорошо!

Анна рассказала, что благодаря интересному положению она начала писать стихи. Не исключено, что вскоре даже выпустит книгу. Кроме этого, звезда занялась обустройством новой детской, чтобы в квартире было отдельное место для ее второго ребенка, пол которого она пока скрывает.

— Наверное, у меня родится футболист, — улыбалась актриса. — Порой так пинается!

Цой готовится стать бабушкой

Катя Лель появилась вместе с дочкой Эмилией, а вот Анфиса Чехова своего сына Соломона с собой не взяла. Но на это у нее была уважительная причина.

— Он остался с папой, — сообщила ведущая. — Я хотела его взять с собой. Но Гурам приехал на один день в Москву — и я поняла, что Солику будет интереснее провести время с папой.

По словам звезды, никаких обид на Гурама она не держит. Поэтому никогда не запрещала ему видеться с сыном. Они общаются в любой момент: когда Анфиса в разъездах, ребенок остается у отца.

— Я не держу зла на бывшего мужа, — заявила звезда. — Я прекрасно понимаю, что у нашего сына есть и мама, и папа. И он должен общаться с нами обоими. Человека формирует детство и взаимоотношения. Если родители ребенка любят, то они должны со своими недовольствами и обидами, если они остаются после расставания, разбираться сами. Нам с Гурамом в этом плане легче: у нас очень хорошие отношения. Пока я отдыхала на Бали, он был с ребенком. Нам обоим кажется, что в воспитании сына мы — плохие полицейские. Но ребенок считает по-другому. Конечно, и я, и он можем рявкнуть. Но в целом балуем Солика, быть может, даже чересчур.

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Юлию Ковальчук признали самой стильной мамой. Звезда уверяла: никаких секретов у нее нет.

— Мы с Лёшей — уже достаточно взрослые родители, — рассказывала певица. — Поэтому такой вопрос, кто из нас больше любит дочь, никогда не стоит. Мы оба каждую свободную минутку стараемся проводить в семье.

Юлия Ковальчук выступила против интернет-страничек для детей

Не осталась без награды и Анита Цой . Ее назвали самой творческой мамой. Звезда заявила, что уже приготовилась стать и бабушкой. Впрочем, пока только в мечтах. Сын с потенциальной невесткой ее еще не познакомил. Артистка рассказала, что в любовных делах дает своему наследнику карт-бланш:

— Я никогда не лезу в его личную жизнь. Конечно, нам всем хочется, чтобы в нашем доме появилась хорошая девушка. Многое будет зависеть от того, какой она человек. Но в принципе я приму любую — мне главное, чтобы сыну было хорошо.

По словам Аниты, ревновать своего наследника к жене, как это делают многие свекрови, она не будет:

— Мне очень хочется, чтобы сын встретил такую девушку, которая будет его любить! Главное, чтобы не встречалась с ним из корыстных соображений.

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Фото предоставлены журналом «Мода-Топикал»