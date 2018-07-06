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Многодетная семья получила подарки от депутатов Мосгордумы
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Многодетная семья получила подарки от депутатов Мосгордумы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Сегодня, 6 июля, заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский и депутат МГД Лариса Картавцева в преддверии Дня семьи, любви и верности встретились с родителями, воспитывающими пятерых детей.
6 июля заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский и депутат МГД Лариса Картавцева в преддверии Дня семьи, любви и верности встретились с родителями, воспитывающими пятерых детей.
Младшей дочери Ключниковых — Мирославе — всего несколько месяцев, а старший сын Максим уже окончил музыкальную школу по классу гитары и регулярно выступает на международных конкурсах по вокалу.
— В преддверии Дня любви, семьи и верности у нас традиционно проходят такие мероприятия. Очень хотелось, чтобы в столичных семьях было как можно больше детей, причем таких же талантливых как эти ребята. Благодаря поддержке юные дарования смогут завоевать еще больше медалей и призовых мест на различных конкурсах, — сказал Андрей Метельский. — Москва будет развиваться именно благодаря таланту наших детей.
На встрече организовали чаепитие. Депутаты Мосгордумы обсудили с многодетной семьей перспективы развития Восточного района, а мать детей Тамара Ключникова рассказала о том, какие столичные проекты помогают ей воспитывать ребят.
— Очень удобно стало пользоваться многофункциональными центрами государственных услуг. Сейчас получается без очередей получить все документы после рождения ребенка, — сказала Тамара Ключникова. — Что касается поздравления от депутатов, для нас это — большое событие.
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