«Происхождение синяков не подтвердилось»: бабушка обвинила мать своего внука в избиении младенца

Молодую мать из Тульской области оштрафовали на 100 рублей за то, что она якобы избивала свою новорожденную дочь. За ребенка переживает бабушка, но мать малышки считает, что она хочет лишить ее родительских прав из меркантильных убеждений.

Источник фото: телеканал «360»

Все тело новорожденной Насти было в синяках и ссадинах. Когда бабушка по отцовской линии увидела этот ужас — забила тревогу. Она стала подозревать в избиении саму маму — совсем еще молодую Александру.

«У меня родилась внучка 4 мая. Ее мать на протяжении нескольких дней над ней издевалась. Ребенок был весь в синяках и ссадинах. На лице, на теле, на руках, на животе», — рассказала бабушка Насти, Олеся.

Отец малыша, Иван, узнал о том, что стал папой, только после рождения ребенка.

«Мы с ней встречались где-то год. Я с ней расстался, когда она была на третьем месяце. Я об этом не знал, а она не собиралась мне говорить», — поделился он.

Мать ребенка разорвала все отношения с Иваном и стала жить с другим мужчиной. Ребенок носит его отчество. Несмотря на то, что биологический отец теперь в черном списке, Александра все равно отдавала новорожденную Настю именно его матери, чтобы та занималась малышом.

Когда бабушка в очередной раз взяла ребенка и увидела новые ссадины, решила заявить на мать в органы опеки.

Источник фото: телеканал «360»

«За это она никакой ответственности не понесла. Ее только поставили на учет за неисполнение родительских обязанностей и выписали штраф 100 рублей», — добавила она.

Мать ребенка в свое оправдание сказала, что девочка просто упала.

«Она беременная ходила, утягивала живот. Она не хотела этого ребенка, а ребенок выжил, как будто господь этому помогал», — поведала соседка.

Вторая бабушка ребенка — мать Александры — заявила, что бабушка Олеся, которая написала заявление в органы опеки, сама подрисовала девочке ссадины, а потом сфотографировала в качестве доказательств.

«Она добивается что — лишить ее материнских прав, оформить на девочку опеку и получать деньги, потому что у нее декретный отпуск закончился, — рассказала Ольга. — Она хочет на Сашином ребенке заработать себе денег».

Наталия Зыкова, уполномоченный по правам ребенка Тульской области, провела проверку. Есть первые результаты.

«Факт жестокого обращения был не подтвержден, — заявила она. — Происхождение синяков не подтвердилось, то, что их нанесла мать».

Пока в этой истории не поставлена точка, за маленькой Настей будут наблюдать органы опеки. Но одна из бабушек девочки остается при своем мнении — она считает, что ребенок находится в опасности.