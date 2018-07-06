Психолог: Наказание — это не действенный способ воспитания

С давних времен в нашем обществе сложился стереотип: если ребенок не слушается, лучше его воспитывать ремнем. К большому сожалению, многие родители до сих пор применяют физическую силу по отношению к малышу.

— Меня поражает, когда родители обращаются ко мне с вопросами: почему ребенок не ходит по струнке после того, как я его отшлепал ремнем, почему он ведет себя еще хуже? — говорит психолог Анна Гарш. — Я вообще не понимаю, как у взрослых в голове может возникнуть мысль о физическом наказании. Ведь они не поступают таким образом в отношении своих пожилых родителей, которые в силу своего возраста тоже иногда ведут себя как дети.

Даже малейшее физическое наказание может стать серьезной душевной травмой для ребенка. Ненависть после физических наказаний будет расти в нем, и из такого ребенка в итоге может получиться самый настоящий садист. Есть огромное количество альтернатив, которые впишутся в позитивный метод воспитания.

Многих родителей раздражает, если их чадо постоянно разбрасывает по квартире игрушки. В этом случае не нужно злиться, лучше поиграть с ним, попутно собирая игрушки.

Если малыш капризничает, надо понимать, что он хочет внимания. Вместо того, чтобы пытаться его силой утихомирить, обнимите. Пусть он почувствует, что вы его любите, что он вам нужен.

Если ребенок действительно сильно провинился, то лучше посадить его на стул, объяснить, что он сделал не так и почему. Пусть он подумает над своим поведением и извинится.

Анна Гарш

Наказания могут оставить серьезный отпечаток в жизни маленького человечка:

Боязнь доверия к окружающим. Будет сложно социализироваться в обществе.

Страх перед родителями, который может перерасти в ненависть и даже психические заболевания.

Низкая самооценка и задержка развития.

Подавляющее чувство одиночества.