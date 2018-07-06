В Самарской области на квартиры для детей-сирот выделили 200 млн рублей

Дети, которые остались без опеки родителей получат льготное жилье

Власти 63 региона распределили деньги из областного бюджета между муниципальными районами и городами, для обеспечения детей-сирот жилплощадью.

— Порядка 74,6 миллионов рублей выделили для 48 детей из Самары. 28 Сиротам из Сызрани досталось более 33 миллионов рублей, — сообщили в правительстве Самарской области.

В десяти муниципальных районах региона проживают 56 детей, оставшихся без опеки родителей. Для того, чтобы обеспечить их жилыми помещениями, потребуется около 62,6 миллионов рублей.

На обеспечение всех 156 сирот в Самарской области власти выделили 200 000 миллионов рублей.