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В Самарской области на квартиры для детей-сирот выделили 200 млн рублей
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В Самарской области на квартиры для детей-сирот выделили 200 млн рублей 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Дети, которые остались без опеки родителей получат льготное жилье
Власти 63 региона распределили деньги из областного бюджета между муниципальными районами и городами, для обеспечения детей-сирот жилплощадью.
— Порядка 74,6 миллионов рублей выделили для 48 детей из Самары. 28 Сиротам из Сызрани досталось более 33 миллионов рублей, — сообщили в правительстве Самарской области.
В десяти муниципальных районах региона проживают 56 детей, оставшихся без опеки родителей. Для того, чтобы обеспечить их жилыми помещениями, потребуется около 62,6 миллионов рублей.
На обеспечение всех 156 сирот в Самарской области власти выделили 200 000 миллионов рублей.
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