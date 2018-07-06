В регионе участились случаи гибели людей на воде

В Саратовской области участились случаи гибели людей в водоемах. Только с начала летнего купального сезона в регионе утонули двадцать три человека. Среди них восемь детей. Вопрос безопасности на воде обсудили специалисты в пресс-центре « Комсомольской правды в Саратове». Они напомнили родителям о том, что дети должны находиться под постоянным присмотром. А взрослым следует себя вести более ответственно во время отдыха на воде.

Юрий Юрин, начальник Областной службы спасения:

«Гибель детей на воде связана с тремя фундаментальными факторами. Фактор номер один — отсутствие хоть сколько-нибудь серьезного надзора со стороны родителей за детьми, подростками. Второй — неумение плавать. Третий — использование для отдыха на воде мест, не предназначенных для купания».