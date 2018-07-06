«Раньше был ужас фиолетовый»: родители оценили качество современной школы

По данным последнего Мониторинга эффективности школы, проведенного Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС , российские родители главным образом ждут от школы получения их детьми знаний, необходимых для приобретения будущей профессии. Второй задачей, по мнению семей, является получение ребенком статуса культурного человека, и третьей по значимости — духовно-нравственное воспитание. При этом больше половины родителей отметили, что сегодняшняя школа с этими задачами в целом вполне справляется.

— Мой ребенок перешел в 11-й класс. Учат сейчас хорошо, не то что, когда учился старший: то был ужас фиолетовый! Но репетитора на последний год все равно возьмем: надо готовиться к вузу!— поделилась с «КВ» мама будущего выпускника Татьяна. И ее рассказ, как подтвердили последние исследования, является знаковым.

Времена, когда российскую школу и учителя не ругал только ленивый, похоже, ушли в прошлое. Сегодня, как сообщили «КВ» авторы исследования, «в целом родители удовлетворены тем, как школа выполняет свои функции. Доля семей, которые полагают, что образовательная организация успешно справляется с решением возложенных на нее задач, за прошедший год увеличилась. Не более 4% родителей считают, что школа, где обучается их ребенок, не справляется с решением той или иной задачи образования». Так, удовлетворенность родителей тем, как школа решает главную, с их точки зрения, задачу — получение детьми знаний, необходимых для приобретения будущей специальности или профессии, явно растет. В закончившемся учебном году 59,2% опрошенных родителей отметили, что школа в высокой степени справляется с ее решением, 34,9% — в значительной степени и лишь 4,9% — в малой степени, в то время как в 2014 году — 40,8%, 44,4% и 11,8% соответственно.

Задача получения знаний, расширяющих представление о мире, дающих право называться образованным, культурным человеком, является очень важной или достаточно важной в представлении 98,2% родителей, причем, 64,2% родителей отметили, что школа в высокой степени справляется с решением этой задачи (в 2016 году лишь 48,0%). Еще 55,2% семей отметили как очень важную задачу патриотического и духовно-нравственного воспитания, и в представлениях 56% родителей школа хорошо выполняет и ее.

Впрочем, удовлетворенность — удовлетворенностью, но подавляющее большинство родителей для получения качественного среднего образования обязательно подстраховываются. Так, 81,7% родителей считают необходимыми дополнительные занятия своего ребенка, помощь детям в выполнении домашних заданий оказывают 79,3%, 49,2% оплачивают посещение различных организаций дополнительного образования, а 28% — занятия с репетитором. При этом примечательно, что 86,3% делают главную ставку на то, чтобы он учился «в хорошей школе» — с углубленным изучением отдельных предметов, бывших гимназиях, лицеях, а также в школах, имеющих хорошую репутацию среди родителей учащихся. «И большинство семей стремятся к тому, чтобы их дети попали именно в такую школу», — констатируют исследователи.

Школа, как известно, заканчивается, итоговыми испытаниями: ОГЭ для девяти— и ЕГЭ для одиннадцатиклассников. И здесь двойственность родительской позиции проявляется во всей красе. Так, в то, что хорошо сдать ОГЭ-9 без дополнительной подготовки (только хорошо занимаясь в школе), верят почти две трети родителей школьников (65,1%), а хорошо сдать ЕГЭ — без малого 51%. И в то же время практически половина опрошенных все же не доверяет школе в вопросе качественной подготовки к ГИА на высокие баллы и считает, что без дополнительных занятий, в том числе с репетиторами, не обойтись.

Непоследовательной представляется и позиция родителей при выборе траектории развития школьников после школы. По мнению большинства родителей (89,4%), их ребенок должен получить высшее образование. Причем, за последние годы наблюдается рост доли семей, считающих высшее образование необходимым. Между тем, на деле доля детей, продолжающих обучение в 10-ом классе, год от года сокращается. Причем, не только в городских, и в сельских школах!

Что же касается вузов, то в качестве ориентира на получение ребенком высшего образования третья часть (32%) респондентов назвала один из лучших вузов своего региона, а 43,1% семей ориентируется на любой (не обязательно лучший) вуз. При этом у семей, как показал опрос, сложились устойчивые представления о том, какие специальности можно отнести к перспективным. В настоящее время наиболее высокий рейтинг у родителей школьников имеют специальности, связанные со сферой информтехнологий, медициной, а также специальности, получение которых позволит работать в правоохранительных органах , других силовых структурах. Экономику и финансы с менеджментом, а также юриспруденцию с правом обошли, если ориентироваться на опросы, даже инженерные специальности.

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