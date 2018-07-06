«Раньше был ужас фиолетовый»: родители оценили качество современной школы 

По данным последнего Мониторинга эффективности школы, проведенного Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС, российские родители главным образом ждут от школы получения их детьми знаний, необходимых для приобретения будущей профессии. Второй задачей, по мнению семей, является получение ребенком статуса культурного человека, и третьей по значимости — духовно-нравственное воспитание. При этом больше половины родителей отметили, что сегодняшняя школа с этими задачами в целом вполне справляется.
— Мой ребенок перешел в 11-й класс. Учат сейчас хорошо, не то что, когда учился старший: то был ужас фиолетовый! Но репетитора на последний год все равно возьмем: надо готовиться к вузу!— поделилась с «КВ» мама будущего выпускника Татьяна. И ее рассказ, как подтвердили последние исследования, является знаковым.
Времена, когда российскую школу и учителя не ругал только ленивый, похоже, ушли в прошлое. Сегодня, как сообщили «КВ» авторы исследования, «в целом родители удовлетворены тем, как школа выполняет свои функции. Доля семей, которые полагают, что образовательная организация успешно справляется с решением возложенных на нее задач, за прошедший год увеличилась. Не более 4% родителей считают, что школа, где обучается их ребенок, не справляется с решением той или иной задачи образования». Так, удовлетворенность родителей тем, как школа решает главную, с их точки зрения, задачу — получение детьми знаний, необходимых для приобретения будущей специальности или профессии, явно растет. В закончившемся учебном году 59,2% опрошенных родителей отметили, что школа в высокой степени справляется с ее решением, 34,9% — в значительной степени и лишь 4,9% — в малой степени, в то время как в 2014 году — 40,8%, 44,4% и 11,8% соответственно.
Задача получения знаний, расширяющих представление о мире, дающих право называться образованным, культурным человеком, является очень важной или достаточно важной в представлении 98,2% родителей, причем, 64,2% родителей отметили, что школа в высокой степени справляется с решением этой задачи (в 2016 году лишь 48,0%). Еще 55,2% семей отметили как очень важную задачу патриотического и духовно-нравственного воспитания, и в представлениях 56% родителей школа хорошо выполняет и ее.
Впрочем, удовлетворенность — удовлетворенностью, но подавляющее большинство родителей для получения качественного среднего образования обязательно подстраховываются. Так, 81,7% родителей считают необходимыми дополнительные занятия своего ребенка, помощь детям в выполнении домашних заданий оказывают 79,3%, 49,2% оплачивают посещение различных организаций дополнительного образования, а 28% — занятия с репетитором. При этом примечательно, что 86,3% делают главную ставку на то, чтобы он учился «в хорошей школе» — с углубленным изучением отдельных предметов, бывших гимназиях, лицеях, а также в школах, имеющих хорошую репутацию среди родителей учащихся. «И большинство семей стремятся к тому, чтобы их дети попали именно в такую школу», — констатируют исследователи.
Школа, как известно, заканчивается, итоговыми испытаниями: ОГЭ для девяти— и ЕГЭ для одиннадцатиклассников. И здесь двойственность родительской позиции проявляется во всей красе. Так, в то, что хорошо сдать ОГЭ-9 без дополнительной подготовки (только хорошо занимаясь в школе), верят почти две трети родителей школьников (65,1%), а хорошо сдать ЕГЭ — без малого 51%. И в то же время практически половина опрошенных все же не доверяет школе в вопросе качественной подготовки к ГИА на высокие баллы и считает, что без дополнительных занятий, в том числе с репетиторами, не обойтись.
Непоследовательной представляется и позиция родителей при выборе траектории развития школьников после школы. По мнению большинства родителей (89,4%), их ребенок должен получить высшее образование. Причем, за последние годы наблюдается рост доли семей, считающих высшее образование необходимым. Между тем, на деле доля детей, продолжающих обучение в 10-ом классе, год от года сокращается. Причем, не только в городских, и в сельских школах!
Что же касается вузов, то в качестве ориентира на получение ребенком высшего образования третья часть (32%) респондентов назвала один из лучших вузов своего региона, а 43,1% семей ориентируется на любой (не обязательно лучший) вуз. При этом у семей, как показал опрос, сложились устойчивые представления о том, какие специальности можно отнести к перспективным. В настоящее время наиболее высокий рейтинг у родителей школьников имеют специальности, связанные со сферой информтехнологий, медициной, а также специальности, получение которых позволит работать в правоохранительных органах, других силовых структурах. Экономику и финансы с менеджментом, а также юриспруденцию с правом обошли, если ориентироваться на опросы, даже инженерные специальности.
Источник