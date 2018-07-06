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День любви, семьи и верности отпраздновали в Дагестане
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День любви, семьи и верности отпраздновали в Дагестане 

Mirmol.ru 37 минут назад
Фото: Mirmol.ru
День любви, семьи и верности отпраздновали в ДагестанеДень любви, семьи и верности совместно с уполномоченным по правам ребенка при главе РД Мариной Ежовой, с Минтрудом и общественной организацией Матери России отпраздновали в Дагестане несколько пар, проживших в браке более 50 лет  Пары, которых поздравляли, проживают в Доме ветеранов, несмотря на то, что их оставили родные, они остаются верными и любящими супругами. Торжество стало очередным напоминаем того, что необходимо проявлять верность и любовь к самым главным людям на земле — к родителям!
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