День любви, семьи и верности отпраздновали в Дагестане 

День любви, семьи и верности отпраздновали в ДагестанеДень любви, семьи и верности совместно с уполномоченным по правам ребенка при главе РД Мариной Ежовой, с Минтрудом и общественной организацией Матери России отпраздновали в Дагестане несколько пар, проживших в браке более 50 лет Пары, которых поздравляли, проживают в Доме ветеранов, несмотря на то, что их оставили родные, они остаются верными и любящими супругами. Торжество стало очередным напоминаем того, что необходимо проявлять верность и любовь к самым главным людям на земле — к родителям!