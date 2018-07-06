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В Минске появилась детская футбольная фан-зона
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В Минске появилась детская футбольная фан-зона 

Мир24 2 часа назад
В столице Беларуси открыли первую детскую фан-зону. Пока родители болеют за любимую команду, профессиональные тренеры учат ребят играть в футбол. В команду берут даже самых маленьких спортсменов, передает телеканал «МИР 24».
Фан-зону обустроили в Парке Победы, где для юных посетителей открыли даже «бар» с соками и минеральной водой. Бармен не только угощает запыхавшихся ребят напитками, но и рассчитывает индивидуальный водный баланс в зависимости от веса, роста, физической активности и температуры ребенка.
«Мы решили не разделять семью во время чемпионата мира. Пока взрослые смотрят футбол, дети рядом учатся гонять мяч по правилам», — рассказал организатор фан-зоны Павел Бровко.
Правда, экранов с трансляцией на площадке нет, зато для родителей организовали мягкую зону с бесплатным Wi-Fi. Детская фан-зона будет работать до финального матча мундиаля.
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