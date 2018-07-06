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«Он пообещал»: после скандала с наркотиками Кержаковы договорились о месте жительства маленького сына
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«Он пообещал»: после скандала с наркотиками Кержаковы договорились о месте жительства маленького сына 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В последние недели в российских таблоидах активно обсуждают конфликт Миланы Кержаковой и ее супруга, футболиста Александра Кержакова.
Милана обвинила мужа в том, что он похитил у нее ребенка, а после была вынуждена сделать тяжелое признание: оказывается, после внезапной смерти отца в прошлом году она впала в зависимость от наркотических веществ. Пока девушка заканчивает лечение, ребенок остается с отцом. Сейчас Кержакова решила рассказать, как сложится жизнь семьи дальше.
— поделилась в интервью Ксении Собчак для L'Officiel Милана Кержакова, напомнив, что Александр воспитывает ребенка от предыдущего брака. Сейчас Кержакова занимается разводом, после которого ей достанется около $2 млн Однако больше всего она хочет наконец воссоединиться с сыном.
— констатирует Кержакова. Сейчас она настроена на окончательное выздоровление и новую работу, предложенную ей продюсером Яной Рудковской.
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Фото:Instagram
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