«Он пообещал»: после скандала с наркотиками Кержаковы договорились о месте жительства маленького сына

Милана обвинила мужа в том, что он похитил у нее ребенка, а после была вынуждена сделать тяжелое признание: оказывается, после внезапной смерти отца в прошлом году она впала в зависимость от наркотических веществ. Пока девушка заканчивает лечение, ребенок остается с отцом. Сейчас Кержакова решила рассказать, как сложится жизнь семьи дальше.

— поделилась в интервью Ксении Собчак для L'Officiel Милана Кержакова, напомнив, что Александр воспитывает ребенка от предыдущего брака. Сейчас Кержакова занимается разводом, после которого ей достанется около $2 млн Однако больше всего она хочет наконец воссоединиться с сыном.

— констатирует Кержакова. Сейчас она настроена на окончательное выздоровление и новую работу, предложенную ей продюсером Яной Рудковской.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram