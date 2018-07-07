Задержка психического развития у детей

ЗПР (задержка психического развития) детей предполагает наличие нарушений в области эмоционально-волевой и интеллектуальной сферы. Согласно официальным источникам, ЗПР может быть диагностирована в дошкольном или раннем школьном возрасте ребенка и предполагает полностью обратимые изменения, с которыми работают как специалисты психолого-педагогической области, так и врачи-неврологи. Статистика говорит о 15-16% детей школьного возраста с подобным диагнозом. Как еще в дошкольном возрасте понять, что ребенок нуждается в помощи? На какие проявления в поведении ребенка обратить внимание родителям малыша?

Что такое ЗПР (задержка психического развития) у детей?

Говоря о психических функциях детей, нельзя не упомянуть о неравномерности их формирования. В связи с этим любое отклонение или задержка их развития может быть зафиксирована только в среднем дошкольном возрасте, а закреплена в виде диагноза только в старшем дошкольном или младшем школьном возрасте. Именно в этот момент наиболее ярко проявляются симптомы этого нарушения. Появляются определенные сложности с коммуникацией и адаптацией ребенка к новым условиям, а также специфические сложности в обучении (чаще всего речь идет о темповой задержке). При этом даже при выявлении незначительного характера этого нарушения можно говорить о его влиянии на все интеллектуальные процессы ребенка: память, внимание, мышление, восприятие и, конечно, речь. Основные причины возникновения и проявления ЗПР Если говорить о причинах и механизмах возникновения задержки психического развития детей, их условно можно разделить на 4 основных группы:

Одной из самых распространенных на сегодняшний день причин ЗПР детей медики считают поражение головного мозга органического характера, выраженное в легкой форме. Негрубые поражения головного мозга отражаются мозаично (выборочно) на некоторых функциях психики ребенка. Наиболее часто страдает эмоционально-волевая (способность к адекватному, согласно ситуации, выражению своих чувств и эмоций, способность и готовность к самоконтролю и оценке происходящей ситуации с точки зрения своих проявлений и проявлений окружающих) и познавательная сфера (сфера познавательных навыков ребенка — это сфера памяти, внимания, мышления, речи, а также восприятия и воображения).

Замедление психического развития, вызванное нарушением темпа созревания центральной нервной системы ребенка. Основными признаками ЗПР указанного происхождения можно считать психический и психофизический инфантилизм ребенка. Показатели физического развития таких детей значительно отличаются от общепринятых в медицине норм и критериев, соответствующих искомому возрасту. При проведении диагностики поведения детей наблюдается склонность к игровому поведению. Игры в данном случае являются основными интересами ребенка, что в норме не характерно для подобной возрастной группы. Еще одним проявлением является эмоциональная лабильность — чрезмерное проявление эмоций, которые чаще всего являются «противоположно заряженными». Такой ребенок может веселиться в ситуации, когда основными эмоциональными проявлениями должны быть отрицательно окрашенные эмоции (например, печаль и грусть), и наоборот. Кроме того, у таких детей достаточно сильно выражен недостаток памяти, а иногда и внимания. А это, соответственно, сильно затрудняет проведение любых обучающих занятий.

ЗПР, основной причиной возникновения которой можно считать наличие тяжелых, затяжных соматических заболеваний, перенесенных в раннем детстве (оперативные вмешательства с применением общего наркоза, заболевания сердца, опорно-двигательного аппарата и астенические состояния). Длительное пребывание в стационаре приводит к формированию понимания собственной необычности или неполноценности, а также к эмоциональной, сенсорной и вербальной депривации (полной или частичной невозможности удовлетворить указанные потребности). Таких детей отличает низкая работоспособность и быстрая утомляемость, а также характерная для этого состояния заторможенность, сложность в формировании любых рабочих навыков (закладка и закрепление которых в норме достигается путем многократных повторений и доведения действия до автоматизма), неспособность длительно удерживать внимание в соответствии с физиологическим возрастом.

ЗПР, связанная с особенностями социальных условий, в которых растет и развивается ребенок. Речь идет как о возможном дефиците внимания, так и о гиперопеке (чрезмерном внимании). Дефицит внимания неминуемо отразится на интеллектуальном развитии, при этом ребенок отличается импульсивностью и нестабильностью всех психических функций. Гиперопека, напротив, приведет к безволию и эгоцентризму, ребенку будут свойственны полное отсутствие целеустремленности и безынициативность.

Диагностика задержки психического развития детей Такое нарушение развития ребенка, как ЗПР может быть окончательно закреплено в виде диагноза только после работы специальной коллегии, в состав которой должны войти специалисты следующих сфер деятельности:

психолог;

логопед и олигофренопедагог;

дефектолог и сурдопедагог;

детский невролог и психиатр;

педиатр;

возможно, будут приглашены отоларинголог, ортопед и окулист (в зависимости от характера отставания ребенка);

социальный педагог;

в некоторых случаях на комиссию приглашают юриста.

Такой состав комиссии дает возможность проведения всестороннего обследования ребенка и формирования точных данных для постановки и закрепления окончательного диагноза. Для этого проводятся следующие исследования:

в обязательном порядке проводится оценка социальных условий жизни ребенка, в том числе и с помощью беседы с ребенком и его взрослым окружением;

с помощью тестирования и беседы со специалистами исследуются и оцениваются интеллектуальное развитие ребенка, его эмоционально-волевая сфера, речевые навыки;

оценивается область его познавательных процессов, для этого используют нейропсихологическое тестирование (или нейропсихологическую диагностику);

так как одной из причин задержки развития психики ребенка может быть незначительное органическое поражение ГМ (головного мозга), для установления правильного диагноза применяют так называемые технические методы исследования — электроэнцефалографию (ЭЭГ), компьютерную томографию (КТ), магниторезонансная томография (МРТ).

Только после проведения все необходимых исследований и изучения полученных результатов коллегиально выноситься заключение о наличии или отсутствии ЗПР. В случае если такой диагноз все же был установлен, родители ребенка в обязательном порядке получают прогнозы и рекомендации всех специалистов, входящих в состав комиссии, относительно дальнейшего развития, обучения, социализации и необходимого лечения ребенка. Это индивидуальная программа действий, основной задачей которой является всесторонняя коррекция ЗПР и устранение ее последствий.

Рекомендации для родителей

Самое главное, что должны знать и всегда помнить родители детей, у которых была диагностирована задержка психического развития, — это не приговор для ребенка. ЗПР поддается коррекции, особенно при максимально ранней диагностике.

Ранняя диагностика дает возможность своевременной корректировки воспитания и обучения, что, в свою очередь, приводит к однозначно положительной динамике в развитии ребенка. Не бойтесь обратиться к специалистам, если вам кажется, что ваш малыш отличается от сверстников. Если ребенок позже сел и пошел, долго не произносил свои первые слова и фразы, если вы видите, что он импульсивен (сначала делает и только потом осознает и думает) или наоборот вял и апатичен, не идет на контакт с другими детьми — все это может быть простыми свойствами характера и темперамента вашего малыша, но так же может свидетельствовать о наличии ЗПР. В этом случае обязательно проконсультируйтесь с детским неврологом.

Чаще беседуйте с педагогами в детском саду. Обратите внимание на следующие симптомы: педагог регулярно говорит о том, что ребенок не может сосредоточиться и постоянно отвлекается, ему сложно удерживать внимание, возникают сложности с заданиями — он не знает, как приступить к их выполнению, несколько раз переспрашивает, в чем заключается задание, не может построить алгоритм своих дальнейших действий. Все это должно послужить для вас поводом обратить более пристальное внимание на деятельность ребенка, собрать как можно больше информации и обратиться к специалисту (особенно, если вы какое-то время наблюдаете не просто отдельные моменты, а фиксируете их совокупность и регулярность проявлений).

Используйте регулярное общение как основную профилактическую меру ЗПР, развивайте познавательные способности ребенка. Не забывайте про необходимость уделять внимание физическому развитию ребенка. В здоровом теле здоровый дух — это не просто слова, затяжные или хронические детские соматические заболевания специалисты рассматривают как одну из возможных причин, провоцирующих задержку развития детской психики.

Обратите внимание на свое отношение к ребенку. Гиперопека может быть губительна для дальнейшего правильного развития малыша. Речь не идет о полном отсутствии контроля со стороны родителей, важно, как организовано их присутствие в жизни ребенка. Ребенок должен самостоятельно справляться с элементарными действиями по самообслуживанию и иметь навыки самоконтроля. Именно это поможет в формировании таких важных для его дальнейшей жизни качеств, как ответственность и уверенность в себе. Важно, чтобы родительский контроль осуществлялся не с позиции «над» или «вместо», а исключительно «рядом» и «вместе».