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Смотрите, как малышка заступилась за старшую сестру перед мамой
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Смотрите, как малышка заступилась за старшую сестру перед мамой 

Letidor.ru 27 минут назад
Фото: Letidor.ru
Видео про самую смелую сестру на свете.
Отношения между старшими и младшими детьми в семье складываются по-разному. Иногда они нежные и трогательные, как у мальчика, который растрогался до слез, когда пел колыбельную новорожденному брату. Но бывает, что как бы ни любили друг друга братья и сестры, они все равно не могут удержаться, чтобы не подшутить друг над другом.
Сегодня мы покажем видео о малышке, которая шутить над своей старшей сестрой совсем не собирается, а, наоборот, защищает ее так, словно это она старшая в семье. На видео мама отчитывает свою дочь, а та закрывает лицо руками и плачет. Малышке совсем не понравилось такое отношение матери к сестре, и она вступилась за нее.
Удивляет в этом ролике именно то, с какой решимостью кроха вступает в разговор с мамой, словно она давно уже не ребенок.
Не трудно заметить, что ситуация в видео подстроена мамой и сестрой, правда, малышка этого, кажется, не замечает и совсем не играет на камеру. Скорее всего, однажды девочка уже отреагировала подобным образом на ссору родных, поэтому семья решила снова вызвать ее эмоции, но уже снять все на камеру.
В любом случае отвага и забота этой крохи поражает. Смотрите видео!
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