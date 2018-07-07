Смотрите, как малышка заступилась за старшую сестру перед мамой

Видео про самую смелую сестру на свете.

Отношения между старшими и младшими детьми в семье складываются по-разному. Иногда они нежные и трогательные, как у мальчика, который растрогался до слез, когда пел колыбельную новорожденному брату. Но бывает, что как бы ни любили друг друга братья и сестры, они все равно не могут удержаться, чтобы не подшутить друг над другом.

Сегодня мы покажем видео о малышке, которая шутить над своей старшей сестрой совсем не собирается, а, наоборот, защищает ее так, словно это она старшая в семье. На видео мама отчитывает свою дочь, а та закрывает лицо руками и плачет. Малышке совсем не понравилось такое отношение матери к сестре, и она вступилась за нее.

Удивляет в этом ролике именно то, с какой решимостью кроха вступает в разговор с мамой, словно она давно уже не ребенок.

Не трудно заметить, что ситуация в видео подстроена мамой и сестрой, правда, малышка этого, кажется, не замечает и совсем не играет на камеру. Скорее всего, однажды девочка уже отреагировала подобным образом на ссору родных, поэтому семья решила снова вызвать ее эмоции, но уже снять все на камеру.

В любом случае отвага и забота этой крохи поражает. Смотрите видео!