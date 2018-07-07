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Тренер извинился перед родителями детей, застрявших в пещере в Таиланде
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Тренер извинился перед родителями детей, застрявших в пещере в Таиланде 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Тренер юных футболистов, заблокированных в затопленной пещере Кхал Луанг в Таиланде, Эккапол Чантавонг принес извинения их родителям. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Хочу сказать всем родителям, что дети в порядке. Я обещаю сделать все, чтобы защитить их. Спасибо за вашу моральную поддержу, и я прошу у вас прощения", — приводит NDTV отрывок из письма Чантавонга, которое он передал родителям через драйверов.
Ранее спасатели назвали новую угрозу для жизни детей из футбольной команды и их тренера.
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Женский форум  Ещё 12 источников 
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