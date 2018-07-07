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Власти США запросили дополнительное время для воссоединения мигрантов с детьми
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Власти США запросили дополнительное время для воссоединения мигрантов с детьми 

Газета.Ru 10 минут назад
Фото: АР
Правительство США запросило дополнительное время для воссоединения детей нелегальных мигрантов с родителями. Об этом сообщает NBC News.
По данным телеканала, власти США не успевают вернуть детей-мигрантов их родителям в установленный срок.
Как отмечается, к 10 июля американские миграционные службы успеют вернуть родителям лишь половину детей, которые в настоящее время размещены в специальных центрах на границе США.
При этом власти США пока не могут найти родственников около 38 детей.
Ранее сообщалось, что власти США применяют ДНК-тесты, чтобы воссоединить нелегальных мигрантов с детьми.
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Женский форум
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