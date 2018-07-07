Ещё
Полицейские нашли ребёнка, пропавшего в лесу в Кемеровском районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полицейские нашли ребёнка, пропавшего в лесу в Кемеровском районе 

АиФ Кузбасс 47 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кемерово, 7 июля — АиФ-Кузбасс. В Кемеровском районе в результате масштабных поисков был найден заблудившийся в лесу мальчик
Девятилетний мальчик пропал накануне вечером, сообщает пресс-служба ГУ МВД Кемеровской области.
Как выяснили полицейские, днём около трёх часов ребёнок вместе с родственником пошёл за грибами в лес в районе п. Промышленновский. Там они потеряли друг друга, и родственник позже вернулся один.
Ребёнка искали больше 100 полицейских из различных территориальных подразделений, спасатели и волонтёры. В районе тех мест, где пропал ребёнок, работали автомобили с громкоговорителями, поисковики включили яркие софиты. Мальчика нашли через несколько часов и вернули домой.
АиФ Кузбасс: последние новости
Рождаемость в Кузбассе упала почти на 40% Жители Яшкинского района нашли на Томи трёхлетнего ребёнка Новокузнечане съели 400 кг плова за 20 минут
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как маскируют беременность звезд на съемках1
Российские звезды до и после пластики9
Самые горячие звездные мамочки в Instagram5
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать13
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем17
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение