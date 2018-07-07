Полицейские нашли ребёнка, пропавшего в лесу в Кемеровском районе

Кемерово, 7 июля — АиФ-Кузбасс . В Кемеровском районе в результате масштабных поисков был найден заблудившийся в лесу мальчик

Девятилетний мальчик пропал накануне вечером, сообщает пресс-служба ГУ МВД Кемеровской области.

Как выяснили полицейские, днём около трёх часов ребёнок вместе с родственником пошёл за грибами в лес в районе п. Промышленновский. Там они потеряли друг друга, и родственник позже вернулся один.

Ребёнка искали больше 100 полицейских из различных территориальных подразделений, спасатели и волонтёры. В районе тех мест, где пропал ребёнок, работали автомобили с громкоговорителями, поисковики включили яркие софиты. Мальчика нашли через несколько часов и вернули домой.