Ещё
«Бил кулаками по лицу»: подросток избил детей в песочнице в Новосибирске
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Бил кулаками по лицу»: подросток избил детей в песочнице в Новосибирске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Новосибирске ищут родителей подростка, который поколотил детей на детской площадке. По словам очевидцев, мальчик 13‐14 лет играл вместе с младшими в песочнице. В какой‐то момент между ними завязался конфликт, закончившийся избиением. Об этом сообщило ИА «НГС Новости».
Драка произошла четвертого июля. Первым, как говорит местная жительница, которая видела происходящее, досталось мальчику 9-10 лет.
«Подросток повалил его на землю, бил кулаками по лицу. Ребенок стал плакать. И его друг десятилетний стал оттаскивать нападающего, потому что тот уже бил лежачего. Жестоко бил. В результате подросток развернулся и коленом ударил в грудь второго ребенка. Это из тайского бокса прием или еще откуда. И потом тоже повалил и бил кулаками именно по лицу. Дети плакали от боли», — рассказала изданию девушка.
Известно, что побоище остановили двое взрослых. Подросток испугался их и сбежал с площадки. Теперь его родителей ищет весь микрорайон. Скандала, как говорят местные, они не хотят: хотят только, чтобы взрослые люди узнали своего маленького агрессора и доходчиво объяснили ему, что нельзя себя так вести.
«Хочется придать огласке эту историю, чтобы родители учили детей адекватному поведению в конфликтных ситуациях», — говорят они.
Вожатого детского оздоровительного центра в Железногорске (Красноярский край) подозревают в изнасиловании 11‐летней девочки. Известно, что мужчина не имел педагогического образования, работал на заводе, а в лагерь устроился на летнюю подработку.
360tv.ru: последние новости
Двухлетний ребенок утонул во дворе своего дома под Архангельском Шестилетний мальчик утонул в реке на Кубани из‐за укатившегося мяча Мать пятерых детей из Австралии затравили за фотографию
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как маскируют беременность звезд на съемках1
Российские звезды до и после пластики11
Самые горячие звездные мамочки в Instagram5
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать15
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем23
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение