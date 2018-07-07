Пошёл в кино. А паспорт взял? Маленьких детей проверять не будут

Законопроект о праве кассиров кинотеатров требовать паспорт у покупателей билетов реализуют на практике.

Об этом заявила первый заместитель главы Комитета Государственной Думы РФ по культуре Елена Драпеко . Она отметила, что проверять документы будут только в случае сомнений по поводу возраста посетителей.

«Вполне (будет исполняться на практике). А почему нет? Мы же уже вменили в обязанность барменам проверять паспорт, если у них есть подозрения. Там же не обязательно у каждого проверять. Если идет ребенок 6 лет, то видно, что ему 6, а не 16. Но когда подросток идет, которому то ли 14, то ли 16, если есть сомнения, тогда будем проверять паспорт… А маленьких детей, конечно, никто проверять не будет», — пояснила она.

По словам депутата, комитет Госдумы по культуре предложил ко второму чтению ряд уточняющих законопроект поправок, чтобы точнее определить что, например, является детским учреждением. Как сообщает «Парламентская газета», концепция уже принята, дальше будет уточнение.

Ранее во вторник Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный проект о распространении запрещенной для детей информации, которым, в частности, предлагается предоставить кассирам кинотеатров и библиотекарям право требовать паспорта у посетителей.