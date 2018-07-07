Ещё
Пошёл в кино. А паспорт взял? Маленьких детей проверять не будут
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пошёл в кино. А паспорт взял? Маленьких детей проверять не будут 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Законопроект о праве кассиров кинотеатров требовать паспорт у покупателей билетов реализуют на практике.
Об этом заявила первый заместитель главы Комитета Государственной Думы РФ по культуре Елена Драпеко. Она отметила, что проверять документы будут только в случае сомнений по поводу возраста посетителей.
«Вполне (будет исполняться на практике). А почему нет? Мы же уже вменили в обязанность барменам проверять паспорт, если у них есть подозрения. Там же не обязательно у каждого проверять. Если идет ребенок 6 лет, то видно, что ему 6, а не 16. Но когда подросток идет, которому то ли 14, то ли 16, если есть сомнения, тогда будем проверять паспорт… А маленьких детей, конечно, никто проверять не будет», — пояснила она.
По словам депутата, комитет Госдумы по культуре предложил ко второму чтению ряд уточняющих законопроект поправок, чтобы точнее определить что, например, является детским учреждением. Как сообщает «Парламентская газета», концепция уже принята, дальше будет уточнение.
Ранее во вторник Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный проект о распространении запрещенной для детей информации, которым, в частности, предлагается предоставить кассирам кинотеатров и библиотекарям право требовать паспорта у посетителей.
ИА Север-Пресс: последние новости
Родители могут расслабиться. Детям в лагере хорошо Записки наших читателей. Крым: ешь, молись, катайся на банане Тайны Мангазеи. Ямбургские газовики на карбасе отправятся в разведку
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вместо ножа легла под штангу: -60 кг за 2 года11
Как маскируют беременность звезд на съемках1
Российские звезды до и после пластики13
Боня показала личное фото с новым мужчиной2
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать15
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение