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Дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина пророчат карьеру актрисы или супермодели
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Дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина пророчат карьеру актрисы или супермодели 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Артист показал, как у них дома проходит показ мод.
Максим Галкин решил поделиться с аудиторией семейным забавным видео с участием Лизы и Гарри, а также дочери Кристины Орбакайте Клавдии Земцовой. Дети устроили дома показ мод. А взрослые с удовольствием поддержали такую инициативу и прокомментировали выход каждой юной звезды.
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
6 Июл 2018 в 8:21 PDT  Видео вышло в двух частях. Детям очень понравилось позировать перед камерой и чувствовать себя моделями.
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
6 Июл 2018 в 7:53 PDT  Показ мод местными силами 😂
— подписал ролик Максим Галкин.
Пользователи соцсетей не только умились, как дети стараются работать на камеру, но и призадумались о будущей карьере Лизы. Аудитории показалось, что дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина определенно уже имеет задатки, чтобы стать моделью или актрисой.
Мы с Лизой желаем вам счастливых выходных и солнечного настроения! 🙋🏻‍♂️👍🏻☀️ #елизаветагалкина #максимгалкин #выходные #дети #отдых
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
30 Июн 2018 в 3:50 PDT  «Лиза маленькая актриса. Такая яркая не ординарная, живая девочка», «От Лизы в шоке. Прирожденная актриса и модель», «Лиза просто космически женственная…наверное это не только воспитание и красота, окружающая её…В ней уже от рождения живет маленькая женщина», «Лиза удивляет и радует своим артистизмом», «Эта крошка покорит не только Россию! Многие ей лета!», «Лизуня — настоящая модель», «Лиза — это будущее театров, кино, сцен», — восхищаются подписчики Максима Галкина, споря, какую профессию маленькая Лиза выберет в будущем.
Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу еще в 2011 году, а недавно обвенчались. У них подрастают двойняшки — дочь Елизавета и сын Гарри. Детям уже исполнилось пять лет.
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
31 Дек 2017 в 1:48 PST  Максим Галкин активно ведет свою страницу в Instagram, часто демонстрируя ролики о своей семье. Он то показывает ролики с прогулки, то видео о том, почему Гарри и Лиза отказались бриться, когда станут взрослыми, то выкладывает в микроблоге воображаемый разговор сына с Аллой Пугачевой. Тем не менее телеведущий, конечно, не раскрывает все секреты личной жизни.
Фото: Instagram@maxgalkinru
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