Дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина пророчат карьеру актрисы или супермодели

Артист показал, как у них дома проходит показ мод.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

6 Июл 2018 в 8:21 PDT Видео вышло в двух частях. Детям очень понравилось позировать перед камерой и чувствовать себя моделями.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

6 Июл 2018 в 7:53 PDT Показ мод местными силами 😂

— подписал ролик Максим Галкин.

Пользователи соцсетей не только умились, как дети стараются работать на камеру, но и призадумались о будущей карьере Лизы. Аудитории показалось, что дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина определенно уже имеет задатки, чтобы стать моделью или актрисой.

Мы с Лизой желаем вам счастливых выходных и солнечного настроения! 🙋🏻‍♂️👍🏻☀️ #елизаветагалкина #максимгалкин #выходные #дети #отдых

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

30 Июн 2018 в 3:50 PDT «Лиза маленькая актриса. Такая яркая не ординарная, живая девочка», «От Лизы в шоке. Прирожденная актриса и модель», «Лиза просто космически женственная…наверное это не только воспитание и красота, окружающая её…В ней уже от рождения живет маленькая женщина», «Лиза удивляет и радует своим артистизмом», «Эта крошка покорит не только Россию! Многие ей лета!», «Лизуня — настоящая модель», «Лиза — это будущее театров, кино, сцен», — восхищаются подписчики Максима Галкина, споря, какую профессию маленькая Лиза выберет в будущем.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу еще в 2011 году, а недавно обвенчались. У них подрастают двойняшки — дочь Елизавета и сын Гарри. Детям уже исполнилось пять лет.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

31 Дек 2017 в 1:48 PST Максим Галкин активно ведет свою страницу в Instagram, часто демонстрируя ролики о своей семье. Он то показывает ролики с прогулки, то видео о том, почему Гарри и Лиза отказались бриться, когда станут взрослыми, то выкладывает в микроблоге воображаемый разговор сына с Аллой Пугачевой. Тем не менее телеведущий, конечно, не раскрывает все секреты личной жизни.

Фото: Instagram@maxgalkinru