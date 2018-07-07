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В Оренбурге отец двоих детей через суд добился права встречаться с детьми
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В Оренбурге отец двоих детей через суд добился права встречаться с детьми 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбургский районный суд с иском обратилась мать двоих детей о лишении их отца родительских прав, сообщает пресс-служба суда.
В ходе рассмотрения дела было установлено, что от брака, который был расторгнут, бывшие супруги имеют двоих несовершеннолетних детей, которые после развода проживают с матерью. Ссылаясь на неисполнение отцом родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей в течение длительного времени, наличие у него задолженности по уплате алиментов в сумме свыше 400 000 рублей, привлечение его к уголовной ответственности, истец просила лишить их отца родительских прав.
Не согласившись с заявленными требованиями, отец детей заявил встречный иск об определении порядка общения с ними, поскольку бывшая супруга препятствует их общению.
Суд учел сложившиеся между сторонами конфликтные отношения, отдаленность места проживания отца, и пришел к выводу, что конфликтная ситуация связана с нежеланием матери разрешать детям встречаться с отцом. Неуплата алиментов возникла из-за пребывания родителя в тюрьме.
Учитывая, что лишение родительских прав является крайней мерой ответственности, суд не нашел оснований для лишения ответчика родительских прав и предупредил отца о необходимости изменить свое отношение к воспитанию детей, возложив на орган опеки и попечительства контроль за выполнение им таких обязанностей. Для отца суд определил 4 дня в месяц для встреч с детьми и выполнения своего родительского долга.
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