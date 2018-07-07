Чудновец пожаловалась на Киркорова детскому омбудсмену

Активистка Евгения Чудновец, осужденная и позднее оправданная по делу о распространении детской порнографии, призвала певца Филиппа Киркорова удалить из Instagram развратный клип с ребёнком. В комментарии News.ru она сообщила, что уже пожаловалась на поведение Киркорова уполномочнному по правам ребенка Анне Кузнецовой

«Я обратилась к Кузнецовой с просьбой дать оценку видео и по возможности ходатайствовать о его удалении», — указала собеседница.

На днях король российской эстрады опубликовал пародию на собственный клип «Цвет настроения синий», в котором движения танцоров пародирует явно несовершеннолетний ребёнок — девочка 8-10 лет. Она совершает странные телодвижения, опрокидывает воображаемую «стопку» и делает вид, что снимает с себя одежду.

«Истерия в #цветнастроениясиний продолжается.. теперь и дети подключились», — написал Киркоров. Видео является репостом со страницы Instagram, которая сейчас удалена. Как следует из подписи к видеозаписи, её изначально опубликовал, человек, который называет ребенка «Чудо моё».

«Видео с девочкой, на мой взгляд, содержит непотребный недетский контент, а именно: имитация распития алкоголя ребёнком, а также неприличные жесты, которые сам Киркоров усердно демонстрирует в своем клипе «Цвет настроения синий». Опасность этого видео — в его вирусности и неоднозначности, в возможности получения детьми, посмотревшими этот ролик, негативного опыта, подкрепленного авторитетом известной личности», — считает Евгения Чудновец

Нарочито эротичные движения для клипа Киркорова придумали участники театрального проекта «Заячий стон», пишет издание «Дни.ру».

В 2016 году воспитательница детского сада из Екатеринбурга Евгения Чудновец была приговорена к шести месяцам колонии за распространение детского порно. Она сделала репост 3-секундного видео, на котором воспитатели детского лагеря в Катайске издеваются над обнаженным ребенком. Евгения Чудновец не снимала это видео, а распространила его только за тем, чтобы выразить свое возмущение и обратить внимание на проблему, писал Znak.com.

6 марта 2017 года президиум Курганского областного суда рассмотрел дело, отменил приговор и оправдал Чудновец.