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Добровольцы из Гонконга помогают спасать детей из таиландской пещеры
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Добровольцы из Гонконга помогают спасать детей из таиландской пещеры 

Мир24 51 минуту назад
Добровольцы из Гонконга подключились к спасению детей в Таиланде. Они помогают откачивать воду из затопленной пещеры, где уже больше двух недель находятся 12 школьников и их тренер, сообщает телеканал «МИР 24».
С собой волонтеры привезли четыре больших водяных насоса, которые работают круглые сутки. Спасатели стараются максимально понизить уровень воды в пещере. Это упростит погружение детей под воду. Пока такой способ спасения один из основных.
Однако он стал еще более опасным. Накануне погиб профессиональный водолаз. Он потерял ориентир в коридорах пещеры, и ему не хватило кислорода. Из-за этого подводный план эвакуации сейчас прорабатывают более тщательно.
«Я вижу, как люди со всего мира объединились, чтобы помочь мальчикам. Я очень рад что смог прийти и хоть что-то сделать. Я надеюсь, когда мальчики выйдут, я смогу сфотографировать их, сидящими на водяных насосах. Мы просто хотим увидеть их улыбки и сообщить им, что мы рады, что они в безопасности», — сказал один из волонтеров.
Времени у спасателей остается все меньше. В полости, где находятся подростки, до опасной отметки упал уровень воздуха.
Пока специалисты ищут пути выхода, дети передают письма своим родным. Они пишут, что поскорей хотят вернуться домой. Кто— то даже шутит и просит учителей не давать много домашних заданий. А тренер извинился перед родными детей.
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