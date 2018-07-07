Звездные мамы рассказали, как им удается совмещать работу и материнство 

Женщины не скрывали, что прошли через нервные срывы, осуждение и депрессии.
Популярные певицы, актрисы, молодые мамы решили рассказать, как сложно им было в первое время совмещать работу и материнство. Звезды таким образом поддержали Риту Дакоту, которая недавно рассказала о своей «самой страшной послеродовой депрессии на свете». В официальной группе певицы «ВКонтакте» появилось видео с откровениями звездных мам.
Так, Анна Седокова призналась, что когда узнала о своей первой беременности, то рыдала, сидя в машине. У певицы тогда был пик карьеры в успешной группе «ВИА Гра». Она понимала, что жизнь ее перевернется на 180 градусов, но четко решила оставлять ребенка.
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
23 Май 2018 в 7:13 PDT И сейчас моему самому лучшему в мире решению 13 лет — поделилась Анна Седокова.
Актриса Анна Хилькевич рассказала, что ей тоже было очень тяжело привыкнуть к роли матери. Она часто ругалась с няней ребенка. Не могла найти общий язык со своей дочкой. Однако сейчас у актрисы все хорошо.
Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)
1 Июн 2018 в 10:40 PDT Мне было очень трудно в первый год. Я даже пошла к психологу, потому что не понимала, как мне не разрываться между работой и ребенком,
— откровенно рассказала Анна Хилькевич.
Риту Дакоту также поддержали Яна Чурикова, Айза Анохина, Саша Зверева, Зара, Ксения Безуглова. Все они призвали работающих мам не винить себя, что уделяют не каждую минуту своему ребенку. Звезды уверены, что работающие матери — это отдельная гордость для детей. Они смогут брать пример с них.
Напомним, что известная певица Рита Дакота сделала неожиданное признание, заявивив, что столкнулась с явлением, знакомым многим новоиспеченным мамам, — послеродовой депрессией. Она решила честно рассказать о своем опыте поклонникам и, более того, готова к любой реакции и критике со стороны публики. Звезда уверена: ее посты на данную тему могут помочь тем мамам, которые сейчас переживают подобные эмоции, или тем девушкам, кто может еще столкнуться с этим явлением.
Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota)
4 Июл 2018 в 11:50 PDT Я хочу запустить флешмоб, задача которого показать всем девочкам, которые находятся в своём собственном моральном днище, что они не одиноки, что это нормально, ТАК У ВСЕХ и это пройдет…
— написала в своем Instagram Рита Дакота.
«Я преклоняюсь перед публичными известными женщинами, которые не делают из себя «идеальную картинку для зависти и подражания», а открыто и отважно говорят о таких сокровенных вещах, о которых в нашем обществе принято молчать: о трудностях материнства, о страхах, чувстве вины, общественном осуждении и постоянной борьбе в поисках баланса между «я мать» и «я профессионал»… Они знают, что в комментах их обязательно сожрут, обольют ушатом грязи, обвинят и сравнят с теми «у кого жизнь не такая малина, но они не ноют», так устроено наше мамское общество, и по мне это НЕ норм, _— эмоционально рассказала певица. — _Из-за этого другие публичные девочки тупо молчат о том, как им ТОЖЕ было тяжело, а их многомиллионная аудитория, как следствие, думает, что жизнь их кумиров после родов лишена всяких трудностей, а значит «это со мной что-то не так, раз у них у всех все хорошо и так просто, а у меня нет»…Я благодарна вселенной за то, как мой проект #НЕЖНОСТЬ заставил женщин со всей страны признаваться в своей неидеальности и наконец говорить ПРАВДУ».
Фото: @annasedokova, @annakhilkevich, @aizalovesam, @sashazvereva, @kseniabezuglova, @ritadakota_