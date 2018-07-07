Звездные мамы рассказали, как им удается совмещать работу и материнство

Женщины не скрывали, что прошли через нервные срывы, осуждение и депрессии.

Популярные певицы, актрисы, молодые мамы решили рассказать, как сложно им было в первое время совмещать работу и материнство. Звезды таким образом поддержали Риту Дакоту , которая недавно рассказала о своей «самой страшной послеродовой депрессии на свете». В официальной группе певицы «ВКонтакте» появилось видео с откровениями звездных мам.

Так, Анна Седокова призналась, что когда узнала о своей первой беременности, то рыдала, сидя в машине. У певицы тогда был пик карьеры в успешной группе «ВИА Гра». Она понимала, что жизнь ее перевернется на 180 градусов, но четко решила оставлять ребенка.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

23 Май 2018 в 7:13 PDT И сейчас моему самому лучшему в мире решению 13 лет — поделилась Анна Седокова.

Актриса Анна Хилькевич рассказала, что ей тоже было очень тяжело привыкнуть к роли матери. Она часто ругалась с няней ребенка. Не могла найти общий язык со своей дочкой. Однако сейчас у актрисы все хорошо.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

1 Июн 2018 в 10:40 PDT Мне было очень трудно в первый год. Я даже пошла к психологу, потому что не понимала, как мне не разрываться между работой и ребенком,

— откровенно рассказала Анна Хилькевич.

Айза Анохина, Риту Дакоту также поддержали Яна Чурикова Саша Зверева , Зара, Ксения Безуглова. Все они призвали работающих мам не винить себя, что уделяют не каждую минуту своему ребенку. Звезды уверены, что работающие матери — это отдельная гордость для детей. Они смогут брать пример с них.

Напомним, что известная певица Рита Дакота сделала неожиданное признание, заявивив, что столкнулась с явлением, знакомым многим новоиспеченным мамам, — послеродовой депрессией. Она решила честно рассказать о своем опыте поклонникам и, более того, готова к любой реакции и критике со стороны публики. Звезда уверена: ее посты на данную тему могут помочь тем мамам, которые сейчас переживают подобные эмоции, или тем девушкам, кто может еще столкнуться с этим явлением.

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota)

4 Июл 2018 в 11:50 PDT Я хочу запустить флешмоб, задача которого показать всем девочкам, которые находятся в своём собственном моральном днище, что они не одиноки, что это нормально, ТАК У ВСЕХ и это пройдет…

— написала в своем Instagram Рита Дакота.

«Я преклоняюсь перед публичными известными женщинами, которые не делают из себя «идеальную картинку для зависти и подражания», а открыто и отважно говорят о таких сокровенных вещах, о которых в нашем обществе принято молчать: о трудностях материнства, о страхах, чувстве вины, общественном осуждении и постоянной борьбе в поисках баланса между «я мать» и «я профессионал»… Они знают, что в комментах их обязательно сожрут, обольют ушатом грязи, обвинят и сравнят с теми «у кого жизнь не такая малина, но они не ноют», так устроено наше мамское общество, и по мне это НЕ норм, _— эмоционально рассказала певица. — _Из-за этого другие публичные девочки тупо молчат о том, как им ТОЖЕ было тяжело, а их многомиллионная аудитория, как следствие, думает, что жизнь их кумиров после родов лишена всяких трудностей, а значит «это со мной что-то не так, раз у них у всех все хорошо и так просто, а у меня нет»…Я благодарна вселенной за то, как мой проект #НЕЖНОСТЬ заставил женщин со всей страны признаваться в своей неидеальности и наконец говорить ПРАВДУ».

Фото: @annasedokova, @annakhilkevich, @aizalovesam, @sashazvereva, @kseniabezuglova, @ritadakota_