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Татьяна Лазарева показала красавицу-дочь
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Татьяна Лазарева показала красавицу-дочь 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Напомним, у Татьяны Лазаревой трое детей: сын Степан от юношеских внебрачных отношений и две дочки Софья и Антонина, рожденные в браке с Михаилом Шацем. Два дня назад младшей Антонине исполнилось 12 лет. В честь этого знаменательно события счастливая мать поделилась в социальной сети новой фотографией дочки, которая из пухлой девочки превратилась в девушку-красотку. «Поздравляю тебя, отец троих детей, с тем, что твоя самая маленькая малышка уже больше не малышка, — обратилась Татьяна на странице в Facebook с супругу Михаилу Шацу. — Последнее лето детства, 12 лет, из гусеницы в бабочку — и улетит, и не удержишь. А пока — запомни ее такой».
Антонина Шац / фото: facebook.com  Поклонники пары по достоинству оценили их наследницу. «Поздравляю Антонину! И вас! Желаю всеобъемлющего счастья!», «Красотка какая», «Хорошенькая», «Папина дочка», «Люблю всех. И на папу похожа, и на мамочку», — написали они в комментариях.
Недавно стало известно, что Шац и Лазарева живут на две страны. Михаил работает в Москве и потому пока остается на родине. А Татьяна вместе с Антониной перебрались в испанскую Марбелью. Но это не означает, что супруги развелись.
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