Ещё
Актриса Ирина Гринева и фигурист Максим Шабалин отпраздновали пятилетие дочери
Далее:
Читайте также:
Ещё

Актриса Ирина Гринева и фигурист Максим Шабалин отпраздновали пятилетие дочери 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Звездная мама поделилась снимками с дня рождения Василисы.
Счастливые родители души не чают в своем ребенке. Звездная мама Ирина Гринева часто делится фото из жизни Василисы. На этот раз она решила показать, как семья праздновала пятилетие дочери.
Публикация от Ирина Гринева (@grinevaru)
7 Июл 2018 в 2:16 PDT  Мне кажется дни рождения нужно справлять с размахом. Особенно деткам, чтобы они могли через всю жизнь пронести волшебные воспоминания детства
— написала Ирина Гринева.
Подписчики тоже не остались в стороне, решив присоединиться к поздравлениям.
Любовь моя будь благословенна!С Днём Рождения!Моя радость будь счастлива💕#5лет #василисашабалина #шабалины #лучшийдень #доченька #6июля @ribambelleru #фото @lukom.photo #платье @bolero___
Публикация от Ирина Гринева (@grinevaru)
6 Июл 2018 в 2:31 PDT  «Доченька просто ангелочек! Счастья любимой актрисе и ее семье!», «Доченькая вылитая папуля, здоровья ей и удачи по жизни!», «Василиса! Красавица! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Замечательных родителей с днем рождения такой солнечной девочки!», «Хрупкая, нежная будь счастлива, Василиса!», «Поздравляю с первым юбилеем всю вашу семью! Счастья!», — написали пользователи соцсети.
Напомним, что российский фигурист Максим Шабалин и актриса Ирина Гринева в браке с 2010 года.
Фото: Instagram@grinevaru
Letidor.ru: последние новости
Дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина пророчат карьеру актрисы или супермодели Смотрите, как малышка заступилась за старшую сестру перед мамой Дмитрий Маликов трогательно поздравил отца с юбилеем
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем на нарезном батоне нужны насечки2
Российские звезды до и после пластики13
Тилль Линдеманн высказался о романе с Лободой1
Как маскируют беременность звезд на съемках1
Наболело: «После школы меня украли замуж»28
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение