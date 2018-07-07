Актриса Ирина Гринева и фигурист Максим Шабалин отпраздновали пятилетие дочери

Звездная мама поделилась снимками с дня рождения Василисы.

Счастливые родители души не чают в своем ребенке. Звездная мама Ирина Гринева часто делится фото из жизни Василисы. На этот раз она решила показать, как семья праздновала пятилетие дочери.

Публикация от Ирина Гринева (@grinevaru)

7 Июл 2018 в 2:16 PDT Мне кажется дни рождения нужно справлять с размахом. Особенно деткам, чтобы они могли через всю жизнь пронести волшебные воспоминания детства

— написала Ирина Гринева.

Подписчики тоже не остались в стороне, решив присоединиться к поздравлениям.

Любовь моя будь благословенна!С Днём Рождения!Моя радость будь счастлива💕#5лет #василисашабалина #шабалины #лучшийдень #доченька #6июля @ribambelleru #фото @lukom.photo #платье @bolero___

Публикация от Ирина Гринева (@grinevaru)

6 Июл 2018 в 2:31 PDT «Доченька просто ангелочек! Счастья любимой актрисе и ее семье!», «Доченькая вылитая папуля, здоровья ей и удачи по жизни!», «Василиса! Красавица! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Замечательных родителей с днем рождения такой солнечной девочки!», «Хрупкая, нежная будь счастлива, Василиса!», «Поздравляю с первым юбилеем всю вашу семью! Счастья!», — написали пользователи соцсети.

Напомним, что российский фигурист Максим Шабалин и актриса Ирина Гринева в браке с 2010 года.

Фото: Instagram@grinevaru