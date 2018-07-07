На одной волне. Как родителям стать кумирами для подростков 

Собственный бизнес — не просто работа, это образ жизни. Предприниматели вовлечены в рабочий процесс 24 часа в сутки. Поддерживать отношения с детьми подросткового возраста при таком графике — задача не самая простая. К тому же примеров у сегодняшних родителей по части воспитания подростков не так уж и много. Нынешнее поколение бизнесменов — люди, которые делали себя сами без примеров для подражания. И в отношениях с детьми у них такой же эксперимент, как и в бизнесе. Когда делаешь что-то новое и в первый раз, никто не может гарантировать результат. Умение разговаривать с детьми подросткового возраста на одном языке — залог хороших взаимоотношений. И в условиях нехватки времени главным становится не количество проведенных вместе часов, а их качество.
Бюджет
Как научить ребенка планированию и рациональному отношению к деньгам? Бизнесмены понимают, что такое бюджет, лимит ресурсов, расстановка приоритетов в пользу эффективности. Отлично разбираются в том, как распределить финансовые потоки и куда нужно инвестировать нераспределенную прибыль. Детей тоже можно этому научить.
Дети поймут, как правильно распределять бюджет, если их ограничить цифрами. Если вопрос стоит о выборе, во что лучше вложить деньги — дополнительное образование или покупка вещи, постарайтесь объяснить, что в этом случае лучше инвестировать в знания, чем тратить. Понятно, что дети растут, и им нужно обновлять гардероб, к тому же влияние социума и рекламы никто не отменял. Перед тем, как приступить к ограничению цифрами, разберитесь, правильно ли ребенок расставляет приоритеты в выборе будущих трат. Если да, то можно отпустить его на самостоятельный шопинг. Если нет — проведите коуч-сессию, задавая наводящие вопросы, чтобы вывести на правильную расстановку приоритетов. Договориться о том, что в случае затруднения с принятием решения покупку можно согласовать на месте.
Выглядит этот нехитрый процесс следующим образом. Если ваш ребенок сомневается, насколько подходит ему эта вещь, и просит вашего совета, дайте обратную связь, но не просто ответами «да» или «нет», а с наводящими вопросами. Что смущает? Между чем стоит выбор? Для чего нужна эта покупка? Тем самым ребенок начинает осмысливать свой выбор и собственный процесс принятия решений. Одновременно он начинает более рационально относиться к деньгами, поскольку в семье введено понятие бюджета.
Фокус
Бизнесменам хорошо известно правило: где фокус, там и энергия. Исследования показывают, что среди успешных предпринимателей троечников куда больше, чем отличников. Достаточно вспомнить нынешнего президента США Дональда Трампа, основателя чайной империи Lipton Томаса Липтона, родоначальника автомобильной промышленности Генри Форда и многих других выдающихся личностей. Ответ прост: такие люди нормально относятся к провалам, потому как у них с детства выработался стойкий иммунитет. Они учились на тройки не от того, что были глупыми, а потому что им не была интересна школьная программа. Отличники же страдают перфекционизмом и расфокусировкой. И из-за страха ошибиться предпочитают даже не начинать действовать. Так что не бейте тревогу в случае плохой успеваемости вашего чада, а лучше расставьте приоритеты с акцентом на те предметы, которые действительно ему по душе.
Постановка задач
К организации себя во времени и расстановке приоритетов детей так же нужно приучать. В этом вам поможет матрица Эйзенхауэра, один из самых популярных инструментов тайм-менеджмента. Достаточно объяснить детям принцип его работы. Как только они им овладеют, планирование и организация времени станет автономным процессом в вашей семье. Дополнительные занятия с преподавателями, чтение книг, подготовка домашнего задания, занятия спортом, прогулки и отдых дети будут планировать сами и весьма эффективно. В результате вы получите счастливых и самостоятельных детей с высоким уровнем осознанности.
Но не забывайте про нормативы и четкие критерии. Например, чтение каждый день нескольких глав книги с последующим пересказом сути прочитанного. Это и будет критерием выполненной задачи. Объясните, что выборочный контроль качества так же будет присутствовать. Пусть ребенок сам себе придумает меру пресечения. С детьми так же как и в бизнесе — чтобы система работала сбалансировано, нужны автономия и контроль, постановка задач и работа над ошибками.
Коммуникация
Наши дети с малых лет пользуются мобильными телефонами, интернетом и прочими технологическими новшествами. Интернет плотно вошел в их жизнь вместе с социальными сетями и альтернативой телевидения — YouТube. Появилось большое количество барьеров, которые возникают на пути взаимопонимания поколений. Иногда мы даже не понимаем друг друга в прямом смысле этого слова из-за множества заимствований и молодежного сленга в современном русском языке. Задача родителей технологически продвинутых подростков — помочь им сориентироваться в информационных потоках и осознать себя как личность. Именно поэтому очень важным аспектом становится коммуникация. Мы с вами знаем, к чему приводит ее нарушение в бизнесе. Неправильная интерпретация задач приводит к срыву сроков, конфликтам, потере эффективности и в результате к недополучению или отсутствию прибыли. В жизни — к серьезным семейным конфликтам.
Дети, в отличии от взрослых, не стесняются задавать вопросы. Так научите их это делать правильно, и закрепите у них этот навык, чтобы он остался на всю жизнь. Научите их задавать неудобные вопросы, как это обычно делают предприниматели. Спрашивайте детей, что и как они поняли после разговора с вами, и объясните еще раз при необходимости. Тем самым вы помогаете ребенку формировать его картину мира и навык по ее отстройке. Устраивайте семейные советы с повесткой дня и обсуждением пути решения той или иной проблемы. Все эти практики воспрепятствуют возникновению барьеров между вами и вашими детьми.
Технологии
Чаще всего мы видим в быстро развивающихся технологиях угрозу. Но только не дети. Это их мир, и то, что нас может удивлять и пугать, для них является неотъемлемой частью жизни. Зачастую взрослые стараются свой страх переложить на детей, думая, что тем самым их обезопасят. Не понимая, что в этот момент навязывают им свои переживания, мешают познавать мир и получать жизненный опыт. Забывая, что главное в цифровую эпоху — не игнорировать новые веяния, а адаптировать себя к ним. Если вам лично это дается с трудом или элементарно не хватает времени, то наверняка в компании, которой вы работаете, есть отдел маркетинга с молодыми специалистами, знающими все о текущих тенденциях. Не поленитесь и попросите организовать себе небольшой ликбез. В этом нет ничего постыдного, ведь вы ищите ключ к пониманию своего ребенка.
Лидерство и тимбилдинг
Чтение книг, особенно классики, миллениалам представляется мукой. Как насчет того, чтобы увлечь ребенка реальными историями успеха? Биографические книги великих личностей, такие как «Стив Джобс» Уолтера Айзексена, «Доставляя счастье. От нуля до миллиарда» Тони Шея, «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее» Эшли Вэнса и книги Ричарда Брэнсона… Они оставляют след в сознании молодых людей. Пусть пока не все им понятно в терминологии, но они уже могут осмыслить саму суть становления личности и путь, которым эта личность идет. Вам будет легко объяснить своему ребенку многие аспекты и решения, основываясь на собственном бизнес-опыте. Поверьте, это не только позволит вам расширить круг тем для обсуждения, но и вдохновит вашего ребенка развивать предпринимательские навыки.
Родителям надо стремиться всегда быть примером для своих детей, вызывать у них интерес. В подростковом возрасте это важно как никогда — если родители не смогут стать авторитетом для детей, то они будут искать его в ком-то еще. Рассказывайте им о своих достижениях: будь то нововведение в вашей компании или бизнес-регата, которую вы недавно совершили в кругу единомышленников. Почаще приглашайте их к себе в офис и рассказывайте, чем вы занимаетесь и каким образом вам достаются деньги.
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