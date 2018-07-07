На одной волне. Как родителям стать кумирами для подростков

Собственный бизнес — не просто работа, это образ жизни. Предприниматели вовлечены в рабочий процесс 24 часа в сутки. Поддерживать отношения с детьми подросткового возраста при таком графике — задача не самая простая. К тому же примеров у сегодняшних родителей по части воспитания подростков не так уж и много. Нынешнее поколение бизнесменов — люди, которые делали себя сами без примеров для подражания. И в отношениях с детьми у них такой же эксперимент, как и в бизнесе. Когда делаешь что-то новое и в первый раз, никто не может гарантировать результат. Умение разговаривать с детьми подросткового возраста на одном языке — залог хороших взаимоотношений. И в условиях нехватки времени главным становится не количество проведенных вместе часов, а их качество.

Бюджет

Как научить ребенка планированию и рациональному отношению к деньгам? Бизнесмены понимают, что такое бюджет, лимит ресурсов, расстановка приоритетов в пользу эффективности. Отлично разбираются в том, как распределить финансовые потоки и куда нужно инвестировать нераспределенную прибыль. Детей тоже можно этому научить.

Дети поймут, как правильно распределять бюджет, если их ограничить цифрами. Если вопрос стоит о выборе, во что лучше вложить деньги — дополнительное образование или покупка вещи, постарайтесь объяснить, что в этом случае лучше инвестировать в знания, чем тратить. Понятно, что дети растут, и им нужно обновлять гардероб, к тому же влияние социума и рекламы никто не отменял. Перед тем, как приступить к ограничению цифрами, разберитесь, правильно ли ребенок расставляет приоритеты в выборе будущих трат. Если да, то можно отпустить его на самостоятельный шопинг. Если нет — проведите коуч-сессию, задавая наводящие вопросы, чтобы вывести на правильную расстановку приоритетов. Договориться о том, что в случае затруднения с принятием решения покупку можно согласовать на месте.

Выглядит этот нехитрый процесс следующим образом. Если ваш ребенок сомневается, насколько подходит ему эта вещь, и просит вашего совета, дайте обратную связь, но не просто ответами «да» или «нет», а с наводящими вопросами. Что смущает? Между чем стоит выбор? Для чего нужна эта покупка? Тем самым ребенок начинает осмысливать свой выбор и собственный процесс принятия решений. Одновременно он начинает более рационально относиться к деньгами, поскольку в семье введено понятие бюджета.

Фокус

Бизнесменам хорошо известно правило: где фокус, там и энергия. Исследования показывают, что среди успешных предпринимателей троечников куда больше, чем отличников. Достаточно вспомнить нынешнего президента США Дональда Трампа , основателя чайной империи Lipton Томаса Липтона , родоначальника автомобильной промышленности Генри Форда и многих других выдающихся личностей. Ответ прост: такие люди нормально относятся к провалам, потому как у них с детства выработался стойкий иммунитет. Они учились на тройки не от того, что были глупыми, а потому что им не была интересна школьная программа. Отличники же страдают перфекционизмом и расфокусировкой. И из-за страха ошибиться предпочитают даже не начинать действовать. Так что не бейте тревогу в случае плохой успеваемости вашего чада, а лучше расставьте приоритеты с акцентом на те предметы, которые действительно ему по душе.

Постановка задач

К организации себя во времени и расстановке приоритетов детей так же нужно приучать. В этом вам поможет матрица Эйзенхауэра, один из самых популярных инструментов тайм-менеджмента. Достаточно объяснить детям принцип его работы. Как только они им овладеют, планирование и организация времени станет автономным процессом в вашей семье. Дополнительные занятия с преподавателями, чтение книг, подготовка домашнего задания, занятия спортом, прогулки и отдых дети будут планировать сами и весьма эффективно. В результате вы получите счастливых и самостоятельных детей с высоким уровнем осознанности.

Но не забывайте про нормативы и четкие критерии. Например, чтение каждый день нескольких глав книги с последующим пересказом сути прочитанного. Это и будет критерием выполненной задачи. Объясните, что выборочный контроль качества так же будет присутствовать. Пусть ребенок сам себе придумает меру пресечения. С детьми так же как и в бизнесе — чтобы система работала сбалансировано, нужны автономия и контроль, постановка задач и работа над ошибками.

Коммуникация

Наши дети с малых лет пользуются мобильными телефонами, интернетом и прочими технологическими новшествами. Интернет плотно вошел в их жизнь вместе с социальными сетями и альтернативой телевидения — YouТube. Появилось большое количество барьеров, которые возникают на пути взаимопонимания поколений. Иногда мы даже не понимаем друг друга в прямом смысле этого слова из-за множества заимствований и молодежного сленга в современном русском языке. Задача родителей технологически продвинутых подростков — помочь им сориентироваться в информационных потоках и осознать себя как личность. Именно поэтому очень важным аспектом становится коммуникация. Мы с вами знаем, к чему приводит ее нарушение в бизнесе. Неправильная интерпретация задач приводит к срыву сроков, конфликтам, потере эффективности и в результате к недополучению или отсутствию прибыли. В жизни — к серьезным семейным конфликтам.

Дети, в отличии от взрослых, не стесняются задавать вопросы. Так научите их это делать правильно, и закрепите у них этот навык, чтобы он остался на всю жизнь. Научите их задавать неудобные вопросы, как это обычно делают предприниматели. Спрашивайте детей, что и как они поняли после разговора с вами, и объясните еще раз при необходимости. Тем самым вы помогаете ребенку формировать его картину мира и навык по ее отстройке. Устраивайте семейные советы с повесткой дня и обсуждением пути решения той или иной проблемы. Все эти практики воспрепятствуют возникновению барьеров между вами и вашими детьми.

Технологии

Чаще всего мы видим в быстро развивающихся технологиях угрозу. Но только не дети. Это их мир, и то, что нас может удивлять и пугать, для них является неотъемлемой частью жизни. Зачастую взрослые стараются свой страх переложить на детей, думая, что тем самым их обезопасят. Не понимая, что в этот момент навязывают им свои переживания, мешают познавать мир и получать жизненный опыт. Забывая, что главное в цифровую эпоху — не игнорировать новые веяния, а адаптировать себя к ним. Если вам лично это дается с трудом или элементарно не хватает времени, то наверняка в компании, которой вы работаете, есть отдел маркетинга с молодыми специалистами, знающими все о текущих тенденциях. Не поленитесь и попросите организовать себе небольшой ликбез. В этом нет ничего постыдного, ведь вы ищите ключ к пониманию своего ребенка.

Лидерство и тимбилдинг

Чтение книг, особенно классики, миллениалам представляется мукой. Как насчет того, чтобы увлечь ребенка реальными историями успеха? Биографические книги великих личностей, такие как « Стив Джобс » Уолтера Айзексена, «Доставляя счастье. От нуля до миллиарда» Тони Шея, « Илон Маск . Tesla, SpaceX и дорога в будущее» Эшли Вэнса и книги Ричарда Брэнсона … Они оставляют след в сознании молодых людей. Пусть пока не все им понятно в терминологии, но они уже могут осмыслить саму суть становления личности и путь, которым эта личность идет. Вам будет легко объяснить своему ребенку многие аспекты и решения, основываясь на собственном бизнес-опыте. Поверьте, это не только позволит вам расширить круг тем для обсуждения, но и вдохновит вашего ребенка развивать предпринимательские навыки.

Родителям надо стремиться всегда быть примером для своих детей, вызывать у них интерес. В подростковом возрасте это важно как никогда — если родители не смогут стать авторитетом для детей, то они будут искать его в ком-то еще. Рассказывайте им о своих достижениях: будь то нововведение в вашей компании или бизнес-регата, которую вы недавно совершили в кругу единомышленников. Почаще приглашайте их к себе в офис и рассказывайте, чем вы занимаетесь и каким образом вам достаются деньги.

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