СК призовет к ответу хозяев открытых люков, в которые упало пять детей

СУ СКР по Саратовской области ищет виновных в том, что за полгода в открытые колодцы упало пятеро детей, один из которых погиб.

«В региональное управление продолжают поступать сообщения о травмировании детей в результате падения в канализационные колодцы на территории области. Только в текущем году при указанных обстоятельствах пять несовершеннолетних получили вред здоровью различной тяжести», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Напомним, 3 февраля во время прогулки с бабушкой около жилого дома в Ленинском районе 5-летний ребенок провалился в углубление между бордюрным камнем и заснеженной поверхностью земли, где спустя некоторое время скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело, расследование которого в настоящее время продолжается. Следователи собирают доказательственную базу, направленную на установление причинно-следственной связи между бездействием должностных лиц УК, обслуживающей территорию, на которой произошла трагедия, и наступившей смертью ребенка.

Последний инцидент с открытым люком произошел 3 июля. 10-летний мальчик упал в коллектор, прикрытый картоном, когда гулял с друзьями возле своего дома на улице Топольчанской. Ребенка доставал служба спасения.