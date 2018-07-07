Ещё
СК призовет к ответу хозяев открытых люков, в которые упало пять детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

СК призовет к ответу хозяев открытых люков, в которые упало пять детей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
СУ СКР по Саратовской области ищет виновных в том, что за полгода в открытые колодцы упало пятеро детей, один из которых погиб.
«В региональное управление продолжают поступать сообщения о травмировании детей в результате падения в канализационные колодцы на территории области. Только в текущем году при указанных обстоятельствах пять несовершеннолетних получили вред здоровью различной тяжести», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Напомним, 3 февраля во время прогулки с бабушкой около жилого дома в Ленинском районе 5-летний ребенок провалился в углубление между бордюрным камнем и заснеженной поверхностью земли, где спустя некоторое время скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело, расследование которого в настоящее время продолжается. Следователи собирают доказательственную базу, направленную на установление причинно-следственной связи между бездействием должностных лиц УК, обслуживающей территорию, на которой произошла трагедия, и наступившей смертью ребенка.
Последний инцидент с открытым люком произошел 3 июля. 10-летний мальчик упал в коллектор, прикрытый картоном, когда гулял с друзьями возле своего дома на улице Топольчанской. Ребенка доставал служба спасения.
АиФ: последние новости
В Саратове в открытый колодец провалился ребёнок Саратовцев приглашают на спортивный семейный праздник в Солнечный Под Саратовом на фестивале пираты варят уху по французским рецептам
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем на нарезном батоне нужны насечки2
Российские звезды до и после пластики13
Тилль Линдеманн высказался о романе с Лободой1
Как маскируют беременность звезд на съемках1
Наболело: «После школы меня украли замуж»28
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение