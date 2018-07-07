Теперь каждая роженица при выписке из роддома получит коробку с приданым

Дмитрий Медведев подписал также распоряжение об уменьшении процентной ставки по ипотечным кредитам на жилье.

С 2018 года во всех роддомах Москвы начали выдавать приданое для новорожденных. Такое нововведение появилось благодаря мэру Москвы Сергею Собянину . Теперь же общественники добились, чтобы все роженицы нашей страны могли получить такой подарок, который сможет облегчить жизнь молодым родителям в первое время после появления малыша. В соцсетях радостной новостью поделилась педиатр и блогер Татьяна Буцкая. Оказалось, что Дмитрий Медведев уже утвердил такое нововведение в рамках программы «Десятилетие Детства». Соответствующий документ уже появился на сайте Правительства.

Что же войдет в коробку с приданым, пока неизвестно. Однако «Летидор» подробно изучал подарок, который получают столичные роженицы. Напомним, что всего в набор входит 44 предмета. С подробным перечнем наименований можно ознакомиться на сайте мэра Москвы.

Мы рекомендуем будущим родителям внимательно ознакомиться с составом коробки с приданым, чтобы понять, какие вещи нет смысла покупать, а что стоит приобрести самостоятельно.

«Летидор» вскрывал коробку с приданым в родильном отделении Городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева Департамента здравоохранения Москвы (бывший роддом ГКБ №20) вместе с заведующей отделением новорожденных Линой Павловной Хан и консультантом по грудному вскармливанию Анастасией Монаховой.

Но это не единственная позитивная новость для родителей. Также Дмитрий Медведев подписал распоряжение об уменьшении процентной ставки по ипотеке. Так, на приобретение жилья на первичном рынке она составит 6% в случае рождения второго или третьего ребёнка в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года (сроком на 3 года в случае рождения второго ребёнка и на 5 лет при рождении третьего ребёнка).

Кроме того, правительство согласилось, что необходимо утвердить профессиональный стандарт для нянь. Поскольку их услугами пользуются очень многие семьи, а случаев жесткого обращения с детьми произошло немало, то просто необходима разработка программ их сертификации. Теперь няней начнут тщательным образом проверять и обучать.

А к 2020 году чиновники пообещали повысить доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет на 100%. То есть в ближайшем будущем молодым родителям не придется ломать голову, удастся ли им отдать ребенка в ясли.

Кроме того, усилится психологическая поддержка женщин в медицинских организациях по профилю «Акушерство и Гинекология». Это сделано для того, чтобы в том числе постараться уменьшить количество абортов и отказов от новорожденных. Всего в плане «Десятилетия Детства» 131 пункт. Ознакомиться с ними можно на сайте Правительства. Общественники надеются, что все распоряжения будут выполнены.

Фото: shutterstock.com