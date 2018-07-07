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Какие фразы не надо употреблять в разговоре с детьми
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Какие фразы не надо употреблять в разговоре с детьми 

Вечерняя Москва 28 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Видные британские психотерапевты выпустили специальное пособие, которое призвано помочь родителям правильно воспитывать детей. В частности, специалисты выявили ряд фраз, которые никогда нельзя говорить ребенку. Медицинский психолог Ирина Попова рассказала «ВМ» о важности вербального воспитания детей.
— Особой разницы в подходах нет между воспитанием детей на Западе и в России. Детям в принципе нельзя говорить так называемые «отравляющие фразы», они приносят ребенку больше вреда, чем даже физические наказания, — отметила Попова.
Например, при кормлении детей их нелюбимой (но полезной) едой, нельзя говорить, что она вкусная. У ребенка появляется предательское чувство к родителю и это психологически давит на него.
— Особенно «ядовитые» такие фразы, как «мы хотели мальчика, а родилась ты», «посмотри на Кристину, какая она опрятная, а ты? вон как вымазалась!». Дети начинают сомневаться в собственных силах, в том, что они кому-то реально нужны в этом мире, — говорит эксперт. По ее словам, у детей появляется сильная психологическая зависимость от родителей, которая во взрослой жизни может перерасти в химическую зависимость от алкоголя или наркотиков.
Западные специалисты также дают несколько дельных «универсальных» советов, как успокоить ребенка. В частности, когда он капризничает и не хочет уходить из магазина детских товаров. Родитель должен присесть на уровень ребенка, установить с ним визуальный контакт и нежным голосом заверить малыша, что мама/папа понимает, почему он расстроен. Например, они предлагают сказать, что в магазине очень весело и действительно жаль оттуда уходить. А потом рекомендуется спокойно объяснить ребенку ситуацию и причину ухода из магазина. К примеру, сказать, что нужно забрать его сестру из детского сада. И в завершении, они призывают найти компромисс с ребенком с помощью мотивации к другому действию. Главное — дать ребенку понять, что его проблему действительно хотят решить, несмотря на непонятное для взрослого поведение малыша.
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