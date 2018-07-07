Таджичка воткнула в сына 10 иголок ради приезда мужа из России

Жительница таджикского села втыкала иглы в родного сына, чтобы вернуть 30‐летнего мужа из России. Своими действиями она нанесла травмы годовалому ребенку. Об этом сообщается на сайте местной милиции.

Стражи порядка задержали подозреваемую. Ею оказалась 26-летняя жительница кишлака Сарикишти в районе Рудаки. Девушка подозревается в нанесении тяжкого вреда здоровью.

По данным судебно–медицинской экспертизы, она намеренно воткнула в тело младенца десять металлических иголок. В отношении задержанной возбудили уголовное дело. В настоящее время ведется следствие.

Ранее молодая мать избивала младенца под Тулой, но ей выписали штраф в 100 рублей. Бабушка малыша рассказала «360», что сама написала заявление в полицию. Отец ребенка уверяет, что встречался с матерью девочки около года назад.