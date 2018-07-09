Целый ряд мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, провели общественники в Саратовской области

Члены Общественного совета при ОМВД РФ по Марксовскому району чествовали многодетные семьи и полицейские династии, а также навестили детей в социальном центре и в детском саду.

Вместе с руководителями ОМВД члены Общественного совета поздравили многодетную семью Праховых-Бежан, где и мама, и папа служат в полиции, а также представителей полицейских династий Виноградовых и Несвитеевых.

Общественники и представители ПДН побывали в социально-реабилитационном центре «Семья». Член Совета Людмила Шевырева вместе с инспектором по делам несовершеннолетних капитаном полиции Галиной Войлошниковой провели с детьми тематическую празднично-игровую программу и организовали конкурс рисунков на асфальте «Ромашковое поле». О важном семейном празднике общественники и полицейские поговорили и с воспитанники детского сада «Полянка». Здесь тоже нашлось место и для тематической игры, и для более серьезного общения. Гости рассказали ребятам об истории Дня семьи, любви и верности, а дети — о своих родителях и близких.

Побывали общественники и в семьях, где внимание к семейным ценностям и воспитанию детей пока требует участия со стороны органов правопорядка. Родителям из семей, состоящих на учете, напомнили об ответственности и важности для детей личного положительного примера со стороны взрослых.