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Целый ряд мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, провели общественники в Саратовской области
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Целый ряд мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, провели общественники в Саратовской области 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Члены Общественного совета при ОМВД РФ по Марксовскому району чествовали многодетные семьи и полицейские династии, а также навестили детей в социальном центре и в детском саду.
Вместе с руководителями ОМВД члены Общественного совета поздравили многодетную семью Праховых-Бежан, где и мама, и папа служат в полиции, а также представителей полицейских династий Виноградовых и Несвитеевых.
Общественники и представители ПДН побывали в социально-реабилитационном центре «Семья». Член Совета Людмила Шевырева вместе с инспектором по делам несовершеннолетних капитаном полиции Галиной Войлошниковой провели с детьми тематическую празднично-игровую программу и организовали конкурс рисунков на асфальте «Ромашковое поле». О важном семейном празднике общественники и полицейские поговорили и с воспитанники детского сада «Полянка». Здесь тоже нашлось место и для тематической игры, и для более серьезного общения. Гости рассказали ребятам об истории Дня семьи, любви и верности, а дети — о своих родителях и близких.
Побывали общественники и в семьях, где внимание к семейным ценностям и воспитанию детей пока требует участия со стороны органов правопорядка. Родителям из семей, состоящих на учете, напомнили об ответственности и важности для детей личного положительного примера со стороны взрослых.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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