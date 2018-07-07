В Волгограде семья с восемью детьми в одну ночь осталась без дома

В Волгограде семья, в которой воспитываются восемь детей, в ночь с 3 на 4 июня осталась без дома. Выстроенный руками главы семейства частный дом сгорел до основания. Вместе с жилищем сгорели бытовая техника, вещи и надежды. Уже месяц прошел после той ночи, но до сих пор виновных не нашли.

От дома, где собиралась жить старшая дочь, осталось пепелище

— Дом, который папа построил сам на ровном месте, сгорел в ночь на 4 июня, — рассказала V1.ru одна из восьми детей Анисия Насиняк. — Сгорело все подчистую, но полиция не ведёт никаких мероприятий, чтобы поймать преступника. Поскольку этот дом не является единственным нашим жильем, на компенсации нам рассчитывать не приходится. А поскольку поджигателя тоже не ищут, то и от преступника мы не сможем ничего получить.

По словам Анисии, ее родители уже пожилые люди. Вся семья сейчас живет в одном доме в Советском районе. Но дети растут, всем нужно пространство, а у старшей из дочерей уже есть свои дети. Для нее и внуков многодетные мать и отец собственно и построили дом в Советском районе.

— Спасибо родителям, у нас дружная, благополучная семья, — говорит Анисия. — Пусть мы не живем зажиточно, но и не испытываем ни в чем нужды. Все благодаря тому, что мама с папой большие трудоголики. Жалко их труд, жаль дорогие вещи, которые были в доме, жаль, что в одночасье сестра лишилась надежды переехать с детьми в отдельное жилье.

К счастью, это не единственное жилье волгоградцев

В семье уверены, что дом сгорел не сам по себе, а из-за поджога. Так, погадают в многодетной семье, злоумышленники хотели замести следы своего воровства. Но полиция разбираться в этом не спешит.

— Никого из нас ночью, когда сгорел дом, там не было. Утром нам позвонили из полиции и сообщили о происшествии. Мы уверены, что это пожог. Очень часто с участков соседей исчезают разные вещи. В основном это металл. Вот мы и полагаем, что наш дом обворовали, а потом подожгли. На пепелище мы не нашли многих вещей.

Пострадавшие уверены, что перед пожаром, в их доме хозяйничали воры

За месяц сотрудники полиции Кировского района, говорят в семье Насиняк, не сделали ничего, чтобы найти поджигателей.

— Один рас опросили сестру. Спрашивали, подозревает ли она кого-то конкретного, были ли недоброжелатели. Она рассказала все как есть и ее попросили подписать протокол. Все. Больше ничего. Даже не опрашивали соседей. А они могли бы выступить свидетелями.

В семье Насиняк очень надеются на то, что на них их беду все же обратят внимание в органах. Второй дом для своих детей пожилые волгоградцы, вырастившие восемь детей, вряд ли осилят.